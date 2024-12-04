У берегов Исландии нашли айсберг, похожий на драгоценный камень. Почему так выглядит?

🎥 Видео

Опубликовано: 04.12.2024 20:31 , Обновлено: 04.12.2024

Видео с необычными локациями, обнаруженными в разных уголках планеты, регулярно вирусятся в соцсетях, собирая миллионы просмотров. На этот раз пользователей Tiktok удивила необычайная красота айсберга, который обнаружили у берегов Исландии. Короткий ролик собрал почти 15 миллионов просмотров и более 10 тысяч комментариев. Тающий айсберг сравнили с драгоценным камнем. Почему он так выглядит?

Переливающийся бирюзой и барахтающийся айсберг сняли в ледниковой лагуне Фьельсарлон, куда любят наведываться с экскурсиями многие туристы. Вековые (если не тысячные) ледяные айсберги выглядят величественно и в какой-то мере нереально. Так, многие комментаторы под видео сочли, что перед ними очередное творение нейросетей или компьютерной графики, а не реальная картина из дикой природы.

Однако резво съехавший с ледника пингвин вскоре убедил пользователей, что увиденное зрелище существует на самом деле.

Многие комментаторы выказали беспокойство из-за всемирного потепления, другие же обратили внимание на необычную структуру ледника, который походит на какой-то драгоценный камень или минерал.

“Почему он такой чёрный?” - задался вопросом один из комментаторов, на что пользователи соцсети выдвинули сразу несколько версий:

“Лёд сделан из снега, а не из воды, потому такой цвет. Снег тысячи и больше лет прессуется под давлением - и вот результат”, — предположил один из комментаторов.

“Это такое преломление света. Чем темнее - тем старше и плотнее лёд. Ему может быть несколько тысяч лет”, - высказался другой.

“Там вода должна была быть очень чистой. На видео 2 глобальные ошибки: потепление и загрязнение”, — написал третий.

“Это словно большой драгоценный камень, а не лёд”, - восхитился кто-то в комментариях.

К слову, у феномена такой необычной расцветки айсберга есть научное объяснение.

Полосатыми и разноцветными айсберги становятся, когда их части тают и повторно замерзают. Также такое может произойти, когда морская вода заполняет трещины в айсберге и потом превращается в лед. (если вода будет чистой, то полосы будут иметь синий, бирюзовый или полупрозрачный черный оттенки. Если вода имеет примеси минералов, то полосы могут получиться любого цвета).

Чёрный оттенок айсберги приобретают чаще всего в двух случаях. Так, это может быть объяснено преломлением света. Если лед очень чистый и не содержит воздуха, то он поглощает свет и кажется почти чёрным. Если такой лёд нарезать на меленькие кубики, то они будут прозрачными как стекло.

Также айсберги могут стать чёрными из-за вулканического пепла, который когда-то осел на их поверхности и со временем стал неотъемлемой частью льда.