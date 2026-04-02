У американцев на пути к Луне возникли проблемы с туалетом

Опубликовано: 02.04.2026 11:37 , Обновлено: 02.04.2026

На борту американского корабля Orion, стартовавшего в рамках миссии Artemis II (Артемида-2) к Луне ночью 2 апреля, почти сразу возникли проблемы с туалетом.

В этом признались представители NASA через некоторое время после начала миссии, рассчитанной на десять дней.

По данным американского космического агентства, вскоре после выхода корабля на орбиту Земли возникла кратковременная проблема со связью: сотрудники Центра управления не слышали экипаж, хотя сами астронавты продолжали получать сообщения с Земли. Предположительно, сбой мог быть связан с переключением сигнала между передатчиками.

Кроме того, на борту заметили неисправность системы «управления отходами» - космического унитаза. Забарахлил вентилятор, который в условиях невесомости обеспечивает сбор отходов за счет воздушного потока. Как уточнили в NASA, причиной стала неполадка контроллера, управляющего системой.

[inf]В условиях невесомости комический туалет работает по принципу «пылесоса». При этом жидкие отходы собираются через специальный шланг с воронкой и впоследствии выбрасываются в открытый космос. Твердые же отходы собираются в отдельные пакеты, которые хранятся в герметичных контейнерах до возвращения на Землю.[/inf]

В агентстве заверили, что часть технических проблем уже удалось устранить, в том числе ранее выявленные сбои в коммуникации. А восстановление работы санитарной системы, по оценкам специалистов, может занять несколько часов.

Корабль успешно выведен на орбиту, а выявленные неисправности в NASA назвали временными и не представляющими угрозы для экипажа