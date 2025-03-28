"Ты чего такая дерзкая?" - В Минске появилась птица, которая исправляет наряды прохожих

🎥 Видео

Опубликовано: 28.03.2025 15:16 , Обновлено: 28.03.2025

Жительница Минска записала в TikTok видео с "дерзкой" вороной, которая решила немного подправить обувь женщины. В частности, наглую птицу очень заинтересовал шнурок кроссовка.

“И что ты за мной ходишь? Что ты делаешь? Ты чего развязываешь мне кроссовок? Я тебя боюсь. Ты чего такая дерзкая? Больно!”, — слышно за кадром.

Как рассказала автор видео, птице очень понравились шнурки и “она их очень сильно требовала”. Женщина предположила, что для гнезда. Она также задалась вопросом, почему ворона подошла именно к ней, почему не боялась?

“Мне кажется, это редкость”, — отметила минчанка.

https://www.tiktok.com/@maasha082/video/7486452669020785925

Такое поведение птицы стало поводом для множества шуток в комментариях под роликом.

“Гоп-стоп, мы подлетели из гнезда…?”, — немного переделал песню Розенбаума один из пользователей.

“Даже ворона понимает, что черные шнурки на белых кроссовках это нонсенс!” — пошутила другая комментаторша.

“Эх вы люди .Ей жизненно необходимо был нужен именно этот шнурок, она о нём мечтала, а вы не поделились”, — в шутку посетовал еще кто-то.

“Мне нужна твоя одежда, ботинки и мотоцикл”, — повеселился четвертый пользователь. “А еще три миллиона долларов”, — подхватила автор ролика.

А еще одна женщина поделилась похожей историей, но с другой птицей:

“Дело было летом. Сидела я на скамейке, и ко мне начала приставать сорока. А затем села мне на ногу и на обуви пыталась оторвать камешки”.

Тем временем некоторые пользователи отметили, что вороны бывают опасными.

“Очень агрессивные в Минске. Моей знакомой на остановке транспорта села на голову и начала клевать”, — заявил кто-то в комментариях.

И действительно, практически ежегодно кто-то из белорусов сообщает о нападении ворон.

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Дело в том, что птицы в период активного гнездования и защиты своего потомства ведут себя крайне агрессивно, налетают на людей и клюют в голову и плечи, царапают шею. Эксперты советуют с мая до середины июня не приближаться к деревьям с гнездами и особенно к птенцам.

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