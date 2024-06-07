Туристы назвали самый высокий водопад Китая «фальшивым». Что обнаружили?

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Опубликовано: 07.06.2024 10:12 , Обновлено: 07.06.2024

Самый высокий непрерывный водопад Китая высотой 314 метров назвали "подделкой" после того, как в нем обнаружили трубу, по которой текла вода. Конструкцию заметил один из туристов, который опубликовал видео в соцсетях.

На кадрах видно, что горный водопад в парке Юньтай (провинция Хэнань) на самом деле вытекает из трубы на вершине, встроенной высоко в скальную породу, сообщило Dailystar.co.uk.

Пользователь Рамблера по прозвищу Фарисов озаглавил видео: «О том, как я прошел через все трудности к источнику водопада Юньтай только для того, чтобы увидеть трубу». После этого в соцсетях завирусилась тема «Исток водопада Юньтай - это просто какие-то трубы».

Операторы туристического парка Юньтай заявили, что «небольшое улучшение» в сухой сезон гарантирует посетителям достойное путешествие.

Затем они опубликовали комментарий от имени водопада, который гласил:

“Я не ожидал, что встречу всех таким образом. Поскольку это сезонный пейзаж, я не могу гарантировать, что буду в своей самой прекрасной форме каждый раз, когда вы придете посмотреть на меня. Я сделал небольшое улучшение в сухой сезон только для того, чтобы выглядеть наилучшим образом для встречи с друзьями».

Работники туристического парка Юньтай были вынуждены признать, что из-за отсутствия осадков водопад получил помощь от трубы.

В Китае проживает чуть более 17 процентов населения Земли, но на его долю приходится всего шесть процентов мировых запасов пресной воды. В последнее время страна переживает экстремальные погодные явления, такие как заморозки на юге Китая весной и проливные ливни, сообщила China Daily.