Трехлетний ребенок мальчик оказался внутри автомата с игрушками. Как отреагировал?

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Опубликовано: 02.02.2024 13:28 , Обновлено: 02.02.2024

Трехлетний ребенок попал в ловушку внутри игрушечного автомата, но вместо того, чтобы плакать, "веселился как никогда в жизни". А в это время его отец и полиция пытались освободить ребенка. Происшествие попало на видео в торговом центре на юго-востоке Квинсленда, Австралия.

Мальчик по имени Итан забрался внутрь через нишу для выдачи призов. Затем он спокойно ползал внутри автомата, в то время как взрослые пытались уговорить его выйти.

“У меня не было ни малейшего шанса остановить его. Было невероятно, как быстро он туда забрался. Я наблюдал за ним, а потом разговаривал”, - рассказал отец, признавшись, что “не мог удержаться от смеха, думая как это случилось”.

Чтобы спасти ребенка, отцу пришлось позвонить в компанию, которая обслуживает игровые автоматы.

“Они спросили меня, сколько денег я положила в автомат [и застряли ли деньги] в нем. Мой ответ был таким: “единственное, что застряло в автомате, - это мой ребенок, я бы хотела получить его обратно”, - рассказал он.

Однако на помощь пришли полицейские. Они велели Итану забраться на угол машины и закрыть глаза, чтобы они могли его освободить. Затем полицейский разбил стекло и благополучно вытащил Итана из машины. Итан, которому после испытания подарили игрушечную коалу, одетую как полицейский, сказал мистеру Хопперу: “Не волнуйся, папа, я больше так не сделаю”.