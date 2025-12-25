Трамп разослал странную рождественскую открытку — «Идут на похороны»

Опубликовано: 25.12.2025 10:02 , Обновлено: 25.12.2025

Президент США Дональд Трамп организовал традиционную рассылку рождественских поздравлений в виде открытки. Однако изображение на ней вызвало вопросы как у получателей, так и у пользователей соцсетей.

Некоторые даже откликнулись ироничным призывом: «Сделаем Рождество снова великим!» (аллюзия на знаменитый слоган Трампа «Сделаем Америку снова великой»).

Всё дело в том, что на открытке размещена фотография президентской четы. Дональд и Мелания Трамп стоят на фоне Белого дома, одетые в чёрное и с мрачными лицами.

Многие пользователи соцсети X (бывший Twitter) отметили, что выглядят они совсем не празднично: нет ни улыбки, ни праздничного настроения.

Известно, что фотографию для открытки сделали 7 декабря в Кросс-холле Белого дома.

Поздравление, с которым Белый дом обратился к жителям США, тоже звучит холодно и уж слишком формально: «Счастливого Рождества от президента Дональда Дж. Трампа и первой леди Мелании Трамп».