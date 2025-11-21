Торговая сеть предложила белорусам новую услугу, которая есть почти в каждом европейском супермаркете

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Опубликовано: 21.11.2025 09:50 , Обновлено: 21.11.2025

Торговая сеть "Евроопт" предложила покупателям новую услугу - нарезать хлеб, багет и прочую выпечку на ломтики нужной вам толщины теперь можно прямо в магазине, причём абсолютно бесплатно.

Специальный аппарат - промышленную хлеборезку - установили в магазине торговой сети на улице Монтажников. В официальном TikTok-аккаунте компании выложили подробную видеоинструкцию, как им пользоваться.

Для того, чтобы нарезать батон, его необходимо уложить в специальный отсек, который закрывается крышкой для безопасности, после чего выбирается один из трёх вариантов толщины ломтика и запускается аппарат. После нарезки ломтики можно переложить на специальный продолговатый поддон, с которого удобно упаковывать хлеб в стандартный пакет.

Не умаляя удобства такой услуги, объективно избавляющей от лишних крошек на кухне, некоторые комментарии заметили, что сама по себе она давно не является чем-то оригинальным. Промышленные хлеборезки, в том числе, для самообслуживания, уже много лет используются крупными торговыми сетями. Такие аппараты можно встретить во многих европейских супермаркетах, в том числе, торгующих собственной выпечкой.

“Ребята, вы опоздали лет на 15- 20. Нарезал себе вкуснейший хлеб в Вене в 2009 году”, - написал один из пользователей соцсети.

Некоторые усомнились в гигиеничности самой услуги - но для пользования аппаратом торговая сеть предусмотрела одноразовые целлофановые перчатки, чтобы не брать хлеб грязными руками. Кто-то раскритиковал эту идею, поскольку нарезанный хлеб быстрее заветривается и высыхает, чем цельный.

Но большинство опасений в комментариях всё же были связаны с безопасностью самого аппарата для неопытных пользователей. Нож в хлеборезке объективно очень острый и любое нарушение техники безопасности (или сбой техники) может привести к печальным последствиям.

“И сразу нарушение техники безопасности - рука напрямую находится в зоне где ходит нож, не дай бог сработает нож и кисти или пальцев как не бывало”, - предостерёг от потенциальной опасности один из комментаторов.

Были среди комментаторов и те, кто посчитал такую услугу бесполезной, ведь в ассортименте белорусских магазинов практически всегда есть уже нарезанный хлеб и батон в заводской упаковке. Другие же, наоборот, предложили торговым сетям расширить функционал хлеборезки и установить такой же аппарат для нарезки колбасы и сыра.