Только небольшой процент людей сможет решить эту хитрую задачу. Почему 11+6=5?

Опубликовано: 14.12.2023 13:36 , Обновлено: 14.12.2023

Это уравнение противоречит основным математическим принципам и является неверным. Однако так ли это на самом деле? Конечно, не все могут сразу же объяснить, как решить эту задачу, однако, в ней есть смысл. Попробуйте догадаться, в чем загвоздка?

Не волнуйтесь, если пока ничего не поняли. Авторы головоломки утверждают, что только небольшой процент людей может объяснить эту задачу сходу.

Если вы думаете, что это не для вас, потому что вы ничего не понимаете, вы ошибаетесь. Именно такие упражнения стимулируют работу мозга и выводят мысли из ступора.

[info_b]Этот тест на интеллект доказывает, насколько схематично наше мышление и как мы не открыты для новых путей решения. Школа, а затем и работа не дают нам необходимости выходить за рамки привычного плана действий, потому что чаще всего преподносят ответы на блюдечке. То же самое происходит и с поиском информации, которую мы можем получить нажатием одной кнопки.[/info_b]

Вам не нужен калькулятор или математические правила, чтобы дать ответ, потому что дело не в этом. Все, что вам нужно сделать, - это подумать? В каком случае, если прибавить 6 к 11, получится 5?

Правильный ответ

Дело в том, что эта задача не сложная, а хитрая. Решение очень простое.

[scryt_b title=“Чтобы увидеть ответ, нажмите здесь”] Основано это уравнение на… времени (часах). Обратите внимание, что если к 11:00 прибавить 6, то получится 17:00, то есть 5 часов вечера.

В этом и заключается творческий подход к решению этих логических головоломок. [/scryt_b].

Ранее Телеграф предлагал проверить внимательность с помощью одного изображения. Найдите автомобиль на картинке и докажите, что вы способны заметить даже мельчайшие детали. Приступим?

Этот тест на внимательность пройдут не все. Найдите на картинке автомобиль