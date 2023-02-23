Только 3% могут найти трех котов среди пингвинов за 30 секунд. А вы справитесь?

📷 Фото

Опубликовано: 23.02.2023 16:57 , Обновлено: 30.11.2023

Венгерский иллюстратор и автор визуальных головоломок Гергели Дудаш опубликовал новую картинку, где спрятал трех котов среди пингвинов. Говорят, справится за 30 секунд смогут только самые глазастые. Проверьте, входите ли вы в 3% избранных. Смотрите иллюстрацию целиком ниже.

На картинке все пингвины разные. У одних шарфы, у других шапки. А еще среди них спрятаны снеговики.

Но вам нужно найти в этой зимней толпе трех котов. Мы тоже попытались, но оказалось, что это совсем не просто. Для интереса, засеките время и посмотрите, сколько ушло у вас на поиски. Будьте внимательны!

Если у вас не получится, ниже мы подскажем вам, где спрятались коты. Но сразу не подсматривайте.

Ну что, не нашли? Один из питомцев стоит внизу, почти по середине (чуть слева). Еще два — по правой стороне: посередине и вверху.

Если совсем сложно, то мы отметили котов на картинке ниже:

[scryt_b title=“Смотрите котов здесь”]

[/scryt_b]

Кстати, а сколько на картинке снеговиков?