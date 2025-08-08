Тиктокеры посадили лисички на своем участке "как огурцы". У зрителей возник только один вопрос

🎥 Видео

Опубликовано: 08.08.2025 14:18 , Обновлено: 08.08.2025

В TikTok завирусилось видео, на котором блогеры показали, как посадила лисички прямо возле своего дома. Необычный способ посадки очень заинтересовал многих зрителей и они, в основном, задали только один вопрос. В целом ролик быстро набрал полмиллиона просмотров и тысячи лайков.

Так, блогеры из Казахстана записала видео, как садит на своем участке между кустарниками какие-то… семена. На пачке написано: “лисичка обыкновенная”.

“А грибы будут только в следующем году”, — отметили в ролике.

Именно семена удивили многих зрителей в комментариях.

[inf] На самом деле грибы растут из спор. Они, попав на подходящий субстрат и при наличии благоприятных условий, прорастают и формируют клетки. Клетки образуют гифы, после чего формируется мицелий (грибницу). Мицелий разрастается в почве, а затем, когда условия становятся подходящими, на нем начинают формироваться плодовые тела (шляпки с ножками). [/inf]

“Грибы из семян… Скажите честно, где умер биолог?” — написал один из пользователей под видео.

“А не проще ли корневую с леса притащить? Или мицелий хотя бы. Где у грибов семена нашли?” — спросил второй.

“А что, так можно было?)” — улыбнулся третий.

“Семена как огурцы посадили”, — пошутил еще один.

Другие же пользователи заявили, что “семена покрыты спорами грибов”, “их заражают мицелием”, “семена служат как питательный субстрат”.

Кто-то даже заявил, что “в этой фирме нет мицелия. Я их проверяла. Там всё пусто”.

А можно ли вообще вырастить грибы дома?

Ранее журналисты Telegraf.news уже разбирались в этом вопросе. И выяснил, что, по словам некоторых экспертов, в домашних условиях можно вырастить некоторые виды грибов.

А именно:

вешенки;

грибы шиитаке;

некоторые виды опят.

Мы даже нашли на популярных маркетплейсах целые готовые наборы для выращивания грибов. Они, как правило, включают мицелий, готовый субстрат, пакет для грунта с мицелием, пульверизатор, перчатки и инструкцию. Также можно приобрести отдельно мицелий грибов.

Однако Михаил Вишневский, миколог, кандидат биологических наук и популяризатор науки, категоричен во мнении, что выращивание лесных грибов дома — «100% фейк». Хотя есть несколько нюансов.

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