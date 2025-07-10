Эта картинка "чуть не сломала мозг" тысячам людей. А что увидели вы?
В соцсетях активно обсуждают оптическую иллюзию, где на одном изображении люди видят сначала одно, затем другое. Причем, если вы уже увидели определенные предметы, то вернутся к первоначальной картинке уже будет сложно.
На самом деле, на картинке — фиолетовая махровая салфетка и вилки. Получилось ли у вас разглядеть столовые приборы? Или вы сразу их заметили?
«Я видела как висят какие то розовые висюльки и пузырьки. Не поняла какая салфетка и какие еще вилки. Когда увидела, не могу перестать видеть вилки» — написала пользовательница в соцсетях.
«Сначала увидела салфетку, даже не заметила вилки, пока не прочитала пост» — поделился другой участник обсуждения.
Судя по комментариям в Сети, одни сразу различают столовые приборы, другим требуется время, чтобы их заметить.
«Чуть мозг не сломался. Сначала еле разглядела эти вилки, теперь не могу обратно разглядеть розовые мочалки, куда они делись» — написала пользовательница.
«Господи… Вилки! Я все время видела какие-то подвешенные штуки розового цвета и не могла понять из чего они и для чего. Теперь вижу - вилки. Спасибо» — добавила ещё одна комментатор.
Некоторые объяснили, что так работает зрительное восприятие : мозг фокусируется на одном, «затеняя» остальное.
А вам удалось «переключиться» между вариантами?