Эта картинка "чуть не сломала мозг" тысячам людей. А что увидели вы?

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Опубликовано: 10.07.2025 10:58 , Обновлено: 12.08.2025

В соцсетях активно обсуждают оптическую иллюзию, где на одном изображении люди видят сначала одно, затем другое. Причем, если вы уже увидели определенные предметы, то вернутся к первоначальной картинке уже будет сложно.

На самом деле, на картинке — фиолетовая махровая салфетка и вилки. Получилось ли у вас разглядеть столовые приборы? Или вы сразу их заметили?

«Я видела как висят какие то розовые висюльки и пузырьки. Не поняла какая салфетка и какие еще вилки. Когда увидела, не могу перестать видеть вилки» — написала пользовательница в соцсетях.

«Сначала увидела салфетку, даже не заметила вилки, пока не прочитала пост» — поделился другой участник обсуждения.

Судя по комментариям в Сети, одни сразу различают столовые приборы, другим требуется время, чтобы их заметить.

«Чуть мозг не сломался. Сначала еле разглядела эти вилки, теперь не могу обратно разглядеть розовые мочалки, куда они делись» — написала пользовательница.

«Господи… Вилки! Я все время видела какие-то подвешенные штуки розового цвета и не могла понять из чего они и для чего. Теперь вижу - вилки. Спасибо» — добавила ещё одна комментатор.

Некоторые объяснили, что так работает зрительное восприятие : мозг фокусируется на одном, «затеняя» остальное.

А вам удалось «переключиться» между вариантами?