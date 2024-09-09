"Теперь даже им нужны самолеты" - Видео с "ленивыми" птицами собрало почти 20 млн просмотров в Х
Социальные Сети нередко становятся причиной поднятия настроения миллионов пользователей по всему миру. На этот раз в соцсети Х завирусилось видео с ленивыми голубями, которые воспользовались самолётом для полёта.
Несмотря на то что птицам, казалось бы, ничего не мешает летать, практика показывает, что пернатые совсем не против воспользоваться благами человечества и для своих нужд.
Так, один из пассажиров самолёта заснял на видео парочку голубей, которая примостилась на крыле начавшего движения самолёта, чтобы прокатиться.
“Даже птицы теперь ленивы”, - резюмировали в паблике, опубликовавшем видео.
Пользователи соцсети заметили, что птицы не столько ленивы, сколько умны. Мол, зачем понапрасну тратить силы?
“Они не ленивы, они на самом деле хотят воспользоваться преимуществами современных технологий”, - возразил один из комментаторов.
“Малоподвижный образ жизни больше не является прерогативой людей: теперь даже птицам нужны самолеты, чтобы летать”, - высказался другой комментатор.
“Надеюсь они заплатили за билет”, - написал кто-то.
“А ведь им даже не нужно торопиться, чтобы занять место у окна”, - заметил другой пользователь соцсети.
Тем не менее некоторые комментаторы отметили, что такое поведение иногда заканчивается для птиц трагически.
“Однажды я был на рейсе, где одного засосало в двигатель на взлете. Воняло курицей”, - рассказал один из пользователей Х.