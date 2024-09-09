"Теперь даже им нужны самолеты" - Видео с "ленивыми" птицами собрало почти 20 млн просмотров в Х

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Опубликовано: 09.09.2024 17:36 , Обновлено: 09.09.2024

Социальные Сети нередко становятся причиной поднятия настроения миллионов пользователей по всему миру. На этот раз в соцсети Х завирусилось видео с ленивыми голубями, которые воспользовались самолётом для полёта.

Несмотря на то что птицам, казалось бы, ничего не мешает летать, практика показывает, что пернатые совсем не против воспользоваться благами человечества и для своих нужд.

Так, один из пассажиров самолёта заснял на видео парочку голубей, которая примостилась на крыле начавшего движения самолёта, чтобы прокатиться.

“Даже птицы теперь ленивы”, - резюмировали в паблике, опубликовавшем видео.

Пользователи соцсети заметили, что птицы не столько ленивы, сколько умны. Мол, зачем понапрасну тратить силы?

“Они не ленивы, они на самом деле хотят воспользоваться преимуществами современных технологий”, - возразил один из комментаторов.

“Малоподвижный образ жизни больше не является прерогативой людей: теперь даже птицам нужны самолеты, чтобы летать”, - высказался другой комментатор.

“Надеюсь они заплатили за билет”, - написал кто-то.

“А ведь им даже не нужно торопиться, чтобы занять место у окна”, - заметил другой пользователь соцсети.

Тем не менее некоторые комментаторы отметили, что такое поведение иногда заканчивается для птиц трагически.

“Однажды я был на рейсе, где одного засосало в двигатель на взлете. Воняло курицей”, - рассказал один из пользователей Х.