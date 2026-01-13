Телескоп "Хаббл" упадет на Землю. Учёные предупредили, что это может быть опасно

Опубликовано: 13.01.2026 21:14 , Обновлено: 13.01.2026

Космический телескоп «Хаббл» — один из самых известных и важнейших астрономических инструментов в истории человечества. Начиная с 1990 года телескоп провёл более 1,3 миллиона наблюдений, что позволило, среди прочего, определить возраст Вселенной.

Сейчас телескоп «Хаббл» вращается на низкой околоземной орбите со скоростью 28 000 км/ч. Несколько специальных миссий по ремонту аппарата поддерживали нужную высоту, но дальнейшее повышение орбиты стало невозможным после завершения американской программы космических шаттлов.

Как рассказали в NASA (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства), в прошлых миссиях для подъёма телескопа на более высокую орбиту использовалась двигательная установка космического челнока, что фактически помогало продлить срок службы “Хаббла”.

Поэтому эксперты уже посчитали, что постепенное и медленное снижение орбиты исследовательского аппарата может закончиться только одним способом. Вопрос не в том, сгорит ли космический телескоп «Хаббл» в атмосфере Земли, а в том, когда это произойдёт.

Недавние расчёты проводились с использованием различных моделей, предсказывающих снижение орбиты, с учётом таких факторов, как влияние солнечной активности на атмосферное сопротивление и риски, связанные с неконтролируемым входом в атмосферу. Они показали, что телескоп войдёт в плотные слои атмосферы Земли уже в 2033 году.

Учёные также оценили риск того, что часть конструкции телескопа переживёт пролёт через атмосферу и будет представлять угрозу для людей на Земле. В отчёте указывается, что если обломки упадут на густонаселённые регионы, такие как Макао, число погибших может достичь двух-четырёх человек. Под угрозой территория площадью примерно 350–800 км².