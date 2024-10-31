"Тебе не стыдно?" - Белоруска пожаловалась на мужа, который выдал детям 5 рублей и поставил к стене. Зачем?

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Опубликовано: 31.10.2024 13:24 , Обновлено: 31.10.2024

Белоруска опубликовала в TikTok ролик, в котором пожаловалась на мужа, который заставил детей стоять с 5 рублями у стены. Причем они не просто стояли, а прижимали лбом купюры. Комментаторы возмутились такому "унижению" своих же детей.

“Попросила мужа поиграть с детьми, а он поставил их к стене с 5 рублями. Кто дольше простоит, тот забирает деньги”, - пояснила автор видео.

“Тебе не стыдно?” - спросила жена у мужа. “Зато спокойно”, - ответил тот.

“Унижение собственных детей. Жестоко! Подрастут - отыграются”, - написала одна комментаторша.

“Ничего, когда вырастут, они это с психологом проработают”, - считает другая.

Но кто-то был иного мнения: “Папа вам не мама. Папа всегда найдет увлекательную и веселую игру”.

“Они тебе потом в старости лежачему стакан воды в постель только за 100 евро принесут”, - написал еще один пользователь TikTok.

“На меня жена так обиделась. Зато дети были в восторге. Правда, там было 100 рублей”, - поделился опытом другой юзер.