"Такое только в мультиках бывает" - В TikTok показали видео с "рыбным" дождём в Иране. Что это было?

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Опубликовано: 07.05.2024 15:15 , Обновлено: 07.05.2024

В популярной соцсети появилось видео снятого на камеру странного явления. Во время дождя в одном из городов в Иране с неба начала падать рыба. Многие пользователи усомнились в реальности произошедшего. Но, оказывается, подобному явлению можно найти и научное объяснение.

Видеоролик с мужчиной, который ловит падающих на проезжую часть с неба рыб, менее чем за сутки набрало почти 3,5 млн. просмотров и свыше 3 тысяч комментариев. Действие произошло в иранском городе Ясудж. Многие пользователи усомнились в реальности происходящего, а кто-то разразился шутками.

“Видно же что рыбу накидывают”, - не поверил один из пользователей.

“Вот спорим с женой о количестве “бросальщиков”, - добавил ещё один.

“Так можно небесного леща получить”, - пошутил один из комментаторов.

“Я думал такое только в мультиках бывает”, - написал ещё кто-то.

Ученые заявили, что причиной подобного явления мог стать пронёсшийся близ водоёмов торнадо. Когда торнадо пересекает море или океан, он может подхватывать ветром в небо рыбу, лягушек, черепах и иную живность. Эти существа будут двигаться вместе с вихрем и останутся в небе до тех пор, пока скорость ветра не уменьшится.

Когда торнадо утихает, все попавшие в него животные падают на землю вместе с дождевой водой.

Впрочем, на данный момент подтверждений своей теории эксперты не нашли, ведь прогнозов о торнадо метеорологи в регионе не делали.