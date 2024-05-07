"Такое только в мультиках бывает" - В TikTok показали видео с "рыбным" дождём в Иране. Что это было?
В популярной соцсети появилось видео снятого на камеру странного явления. Во время дождя в одном из городов в Иране с неба начала падать рыба. Многие пользователи усомнились в реальности произошедшего. Но, оказывается, подобному явлению можно найти и научное объяснение.
Видеоролик с мужчиной, который ловит падающих на проезжую часть с неба рыб, менее чем за сутки набрало почти 3,5 млн. просмотров и свыше 3 тысяч комментариев. Действие произошло в иранском городе Ясудж. Многие пользователи усомнились в реальности происходящего, а кто-то разразился шутками.
“Видно же что рыбу накидывают”, - не поверил один из пользователей.
“Вот спорим с женой о количестве “бросальщиков”, - добавил ещё один.
“Так можно небесного леща получить”, - пошутил один из комментаторов.
“Я думал такое только в мультиках бывает”, - написал ещё кто-то.
Ученые заявили, что причиной подобного явления мог стать пронёсшийся близ водоёмов торнадо. Когда торнадо пересекает море или океан, он может подхватывать ветром в небо рыбу, лягушек, черепах и иную живность. Эти существа будут двигаться вместе с вихрем и останутся в небе до тех пор, пока скорость ветра не уменьшится.
Когда торнадо утихает, все попавшие в него животные падают на землю вместе с дождевой водой.
Впрочем, на данный момент подтверждений своей теории эксперты не нашли, ведь прогнозов о торнадо метеорологи в регионе не делали.