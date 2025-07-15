В Сети появился лайфхак, как не пачкать ноги в песке, обуваясь на пляже

🎥 Видео

Опубликовано: 15.07.2025 09:08 , Обновлено: 12.08.2025

В соцсетях набрал популярность новый лайфхак для отдыхающих на пляже. На видео, опубликованном в Threads, женщина показала «такое простое решение», как обуться на пляже, не испачкав ноги в песке.

Способ выглядит довольно просто. После купания женщина набирает воду из водоёма в обычный полиэтиленовый пакет. Выйдя на берег, она ставит пакет с водой на песок, поочерёдно опускает в него ноги, смывая песок, и сразу из пакета обувает сандалии.

Почему не все оценили?

Несмотря на то, что видео быстро собирает лайки и комментарии, многие пользователи усомнились в практичности такого метода.

Главный вопрос комментаторов: что делать с мокрыми изнутри сандалиями? «И как идти в мокрых изнутри босоножках? Вся пыль тут же будет в грязь размазана, босоножки испорчены, ноги натёрты», — написала одна из пользовательниц.

Многие отметили, что для этих целей на пляжах предусмотрен душ, а если его нет, то можно просто подождать. «Минута времени — и весь мокрый песок высохнет и осыпется. Не надо все усложнять», — говорится в одном из комментариев.

Также остался открытым вопрос, что делать с мкорым пакетом после использования.

Конечно, нашлись и те, кто поблагодарил и назвал идею «классно придуманной».