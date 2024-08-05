"Такое можно увидеть только в кино" - Эстонский фотограф запечатлел грозу во время северного сияния

📷 Фото

Опубликовано: 05.08.2024 17:34 , Обновлено: 05.08.2024

Фотограф эстонского метрологического агентства сумел запечатлеть разряды молнии во время северного сияния. Фотографиями необычного сочетания природных явлений он поделился в соцсети Х.

“Честно говоря, я очень рад, но в то же время немного расстроен. Вчера вечером мне удалось сфотографировать и северное сияние, и отдельные грозы. К сожалению, мои фотографии оказались немного не в фокусе, в следующий раз надо быть внимательнее”, - написал Каир Кицак в сопровождении к посту с фотографиями в Х.

Комментаторы, однако, не согласились и пришли в восхищение.

“Это настоящая фантастика, это гром + северное сияние. Обычно такое можно увидеть только в кино”, - написал один из подписчиков.

“Невероятные фотографии! Увидеть это лично - невероятный опыт!”, - высказался ещё один комментатор.

“Эти фото - одни из самых красивых картинок, которые я когда-либо видел”, - восхитился ещё один пользователь соцсети.