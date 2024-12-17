«Так вот ты какой» - На улицах Гомеля заметили «новогоднего оленя»

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Опубликовано: 17.12.2024 11:28 , Обновлено: 17.12.2024

Необычную парочку на днях заметили на улицах Гомеля: мужчина выгуливал на поводке "новогоднего оленя". И жители города, и интернет-пользователи оценили креативность хозяина.

В роли “новогоднего оленя” выступила собака, на которую хозяин помимо намордника и портупеи надел игрушечные оленьи рога. На спину питомцу мужчина также усадил игрушечного Санту, который словно оседлал “оленя”.

Многие комментаторы под видео подтвердили, что хозяин пса “сделал всем новогоднее настроение”.

“Хоть ты в Гомель мчи увидеть это чудо!” - написала одна из зрительниц, а другая ответила фразой, давно ставшей мемом: “Так вот ты какой, северный олень”.