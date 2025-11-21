Священник устроил дискотеку у стен собора в Словакии. Папа Римский лично её благословил

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Опубликовано: 21.11.2025 16:11 , Обновлено: 21.11.2025

Священник устроил настоящую рейв-вечеринку - с лазерами, прожекторами и прочей атрибутикой, присущей молодёжным дискотекам - прямо у стен крупнейшей католической церкви Словакии, собора Святой Елизаветы в Кошице. Более того, мероприятие было организовано с благословения самого Папы Римского - с демонстрации его видеообращения на огромном светодиодном экране и началась вечеринка.

Организатором мероприятия для словацкой молодёжи 8 ноября стал Падре Гильерме, известный многим как «диджей-священник». Само событие было приурочено к 75-летию архиепископа Бернарда Бобера, архиепископа-митрополита Кошицкой архиепархии.

Падре Гильерме сам встал за диджейский пульт, а открывала мероприятие запись видеообращения Папы Римского Львав XIV. Он обратился к собравшимся с благословением, каким священнослужители традиционно открывают церковную мессу.

“Дорогие молодые люди. С радостью приветствую вас, собравшихся перед этим великолепным собором в Кошице - бьющимся сердцем веры и надежды. Вы — представители разных народов, но объединённые единой верой, и ваше присутствие — ощутимый знак братства и мира, которые вселяет в наши сердца дружба со Христом”, - такое небольшое напутствие для собравшихся из уст Папы Римского прозвучало на фоне нарастающей электронной музыки.

После традиционного благословения и завершающего слова “Аминь” импровизированный танцпол у подножия собора озарили лазеры и начался настоящий молодёжный рейв.

Отметим, что Льва XIV считают одним из самых прогрессивных глав Римско-католической Церкви за всю историю. Для падре Гильерме, в свою очередь, танцевальная музыка — это не просто попытка приблизить Церковь к молодёжи и какой-то трюк. Его можно считать профессиональным музыкантом - недавно он выпустил мини-альбом Integral Ecology, выступил на фестивале Dreamfields в Мексике. Запись обращения Папы Римского вошла в его оригинальный сингл Dear Young People.

Впрочем, далеко не все остались в восторге от такой комбинации традиционных церковных ценностей и молодёжной культуры. Некоторые уже выказали критику в адрес Церкви за её поддержку танцевальной культуры, называя подобные мероприятия “серьёзным отходом от христианской веры”. Главные претензии у тех, кто критикует Церковь за это, сводятся к тому, что подобные молодёжные рейвы ассоциируются у многих с наркотиками, алкоголем и сексуальностью.