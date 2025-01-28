"Свет клином сошёлся" — Видео со "световым столбом" удивило более 3 млн пользователей TikTok

🎥 Видео

Опубликовано: 28.01.2025 14:02 , Обновлено: 28.01.2025

Необычные оптические явления, запечатлённые на видео, часто вызывают целую бурю эмоций в социальных сетях. На этот раз в TikTok завирусился короткий видеоролик со световым столбом. Пользователи соцсети оставили более 13 тысяч комментариев, в которых восхитились красотой увиденного и придумали массу аналогий.

https://www.tiktok.com/@lenkalancitiande/video/7462730500512320791?_r=1&_t=ZM-8tRMPcmWG9N

Видео с красивым оптическим явлением поделилась пользовательница из Чехии с ником lenkalancitiande. Этот ролик за несколько дней собрал почти 4 миллиона просмотров и почти миллион лайков, став самым популярным роликом на страничке девушки. Автор видео запечатлела световой столб, катаясь на лыжах со склона.

Это достаточно редкое оптическое явление, которое можно увидеть морозной зимой. Оно происходит в момент отражения света от шестиугольных кристаллов льда, находящихся в воздухе, и при температуре от -20. Такое явление можно заметить и вокруг искусственных источников света: луны, городских огней и т. д.

Пользователи соцсети удивились безразличию проезжающих лыжников и заверили, что не упустили бы возможности войти в такой “портал”.

“У них там портал открылся, а они снимают”, — написал один из комментаторов и собрал более 12 тысяч лайков.

“Все говорят про портал… Ребят, вы чё? Видно же, что там, где половина локаций недоступна, необходимо выполнить настройку квеста”, — включил фантазию другой пользователь.

“Лет 150 назад я бы сказал, что это какое-то чудо божественное”, — написал ещё один комментатор.

“Теперь понятно, откуда все эти рассказы об ангелах и т. п.”, — согласился кто-то.

Некоторые комментаторы сравнили столб с маркером на Google Maps, а кто-то увидел в явлении олицетворение выражения “Свет клином сошёлся”.