"Свершилось невероятное" - В минском магазине показали, как стали упаковывать сахар и муку. В TikTok возмутились

🎥 Видео

Опубликовано: 29.01.2025 21:36 , Обновлено: 25.04.2025

В TikTok опубликовали ролик, в котором показали, как в минском магазине стали упаковывать сыпучие продуты: муку, сахар, соль. Ноу-хау оказалось простым: бумажный пакет с товаром помещают в полиэтиленовый. Некоторые комментаторы осудили такое решение.

“Свершилось что-то невероятное: теперь ваши руки, сумочки и пакеты не будут все в муке, сахаре и соли. Они уже упаковали каждый сыпучий продукт в отдельный пакет”, - рассказал на видео его автор.

Он уточнил, что это магазин торговой сети “Гиппо”, и добавил, что такая упаковка его “приятно удивила”. Ноу-хау ввели в одном магазине этой компании или в нескольких, не известно.

“Еще больше пластиковых отходов!” - возмутился один комментатор.

“Экология скажет “спасибо”, - поддержал его другой.

“Откройте уже хотя бы первую ссылку в гугле и почитайте наконец последствия пластика…” - призвал третий.

Кто-то уточнил, что это магазин “Гиппо” в новом столичном торгово-развлекательном центре Prizma. Другой пользователь TikTok поделился, что видел такую же упаковку сыпучих продуктов в магазине сети “Санта”.