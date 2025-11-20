Супермаркет навсегда запретил вход пенсионеру. За что?

Опубликовано: 20.11.2025 14:43 , Обновлено: 20.11.2025

Продуктовый супермаркет в английском городе Бутл навсегда запретил 75-летнему мужчине и его жене вход. Такое жесткое решение было принято после того как супружеская пара отказалась выложить все свои товары из корзины на ленту на кассе, что привело к скандалу сначала с кассиром, а затем ещё и с охранником.

Инцидент начался, кажется, безобидно. Пожилой мужчина поместил на конвейерную ленту только по одному экземпляру из всего набора продуктов, что взял на прилавках. Остальные он оставил в тележке, мотивировав свое решение, что так удобнее.

При этом мистер Энтони является клиентом этого супермаркета уже десять лет. И, что самое интересное, всегда совершал покупки таким образом, поскольку страдает остеоартритом и избегает ситуаций, когда ему приходится поднимать тяжести.

Но в этот раз все пошло нет так. Кассирша попросила его выгрузить всё из тележки на конвейер. «Она хотела, чтобы мы полностью опустошили тележку. Она сказала, что не видит, что в ней. Поэтому я посоветовал ей сходить в оптику и купить очки», — рассказал пожилой мужчина газете Liverpool Echo о своем невежливом поведении.

Логично, что такой ответ не удовлетворил кассира, и она настояла на совсем требовании. Когда же мистер Энтони отказался подчиниться, она позвала менеджера супермаркета, который выгнал двух пожилых людей, заявив, что они вели себя оскорбительно по отношению к персоналу.

В скандал пришлось также вмешаться и охраннику. Пенсионер признался, что сказал охранникам «уберите от меня руки». По его словам, он боялся потерять равновесие и упасть.

Инцидент закончился для пенсионера самым плачевным образом. С того дня ему запретили заходить в магазин, и он вынужден покупать продукты в другом супермаркете, расположенном в нескольких километрах дальше. Работники супермаркета утверждают, что понятия не имели, что покупатель — инвалид. Если бы они знали об этом, то оказали бы пожилым людям «максимально возможную помощь».

«Наши сотрудники прилагают все усилия, чтобы обеспечить отличное обслуживание клиентов. Однако мы не терпим грубого поведения в наших магазинах», — заявил представитель сети. По его словам, стандартная политика компании заключается в том, что все товары должны сканироваться на кассе для обеспечения точности данных.

«Нам грустно. Мы просто хотим извинений и возможности вернуться в наш местный магазин. Теперь нам приходится ехать за покупками три-четыре мили», — пожаловался пожилой мужчина.