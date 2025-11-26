Суд выдал ордер на арест совладелицы "Мисс Вселенная". Что произошло на это раз?

Опубликовано: 26.11.2025 18:18 , Обновлено: 27.11.2025

Тайский суд выдал ордер на арест медиамагната, совладелицу конкурса красоты "Мисс Вселенная". Ее подозревают в мошенничестве на сумму 930 000 долларов, сообщило агентство AFP.

В этом году конкурс “Мисс Вселенная”, завершившийся на прошлой неделе, и так сопровождался чередой скандалов, включая истерику ведущей и обвинения в сексизме.

Уже после того, как Мисс Мексика была объявлена победительницей, разразился скандал с участием Энн Джакапонг Джакраютатип, чья компания JKN Global Group является совладельцем конкурса.

Гражданский суд Южного Бангкока выдал ордер на арест Джакапонг во вторник после того, как пластический хирург обвинил ее в мошенничестве и сокрытии информации, когда она убеждала его инвестировать в JKN в 2023 году.

“Ответчик пригласил (истицу) инвестировать, зная о ее неспособности вернуть деньги в назначенный срок”, - говорится в заявлении суда, опубликованном AFP в среду.

Оглашение приговора по делу о 30 миллионах тайских батов (930 000 долларов) было назначено на вторник, но Джакапонг не явилась в суд. После чего суд выдал ордер из-за подозрений, что совладелица конкурса “могла сбежать”.

Суд перенес вынесение приговора на 26 декабря, но некоторые местные СМИ сообщили, что Джакапонг уже уехала в Мексику.

Ранее в этом году администрация конкурса “Мисс Вселенная” заявила в своем заявлении, что “эти судебные разбирательства полностью отделены” от ее деятельности.

Конкурс “Мисс Вселенная” ранее принадлежал нынешнему президенту США Дональду Трампу. Принадлежащая Джакапонг компания JKN Global Group купила его за 20 миллионов долларов в 2022 году, но позже продала половину своей доли мексиканской фирме Legacy Holding Group USA за 16 миллионов долларов.