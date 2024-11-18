"Страшный сон крокодилов" - Видео с быком-"аквалангистом" впечатлило почти 65 млн пользователей TikTok
Едва ли вам приходилось представлять буйволов где-то помимо зелёных лужаек и степей. Однако оказывается, что некоторые из них также уверенно чувствуют себя и в водной стихии. Так, в TikTok недавно завирусилось видео с буйволом-"аквалангистом". Его подводные передвижения впечатлили миллионы пользователей.
Пользователь с ником craze723 регулярно публикует контент, посвящённый выгулу и жизни азиатского буйвола. Целый ряд видеороликов посвящён водным похождениям рогатого гиганта. Плавание — не талант отдельной особи, а характерная черта этого вида парнокопытных. Азиатских буйволов также называют водяными, и они действительно способны на отличное плавание. Животные погружаются под воду полностью и могут находиться там до 5 минут.
Это позволяет им переходить через реки и спасаться от хищников и москитов. Кроме того, азиатские буйволы также могут пастись под водой: водоросли составляют часть их рациона.
Пользователи соцсети оказались под впечатлением от умений животных. Часть комментаторов призналась, что и не знали, что буйволы умеют так плавать. Многие пустились сочинять шутки.
“Буйвол-дайвер”, - написал один из комментаторов.
“Когда астролог сказала, что тельцы совместимы с рыбами”, - пошутил другой.
“Буйвол, который в прошлой жизни был аквалангистом”, - высказался ещё один комментатор.
“Страшный сон крокодилов: быки - морские десантники”, - выдал свою шутку ещё кто-то.
“А чего буйвол под водой-то делает?” - пришла в недоумение одна из пользовательниц.
“Это азиатский буйвол или индийский буйвол, водяной буйвол, арни (лат. Bubalus arnee)” - пояснил другой комментатор.
Некоторые комментаторы посетовали на то, что не дождались эффектного выныривания животного. Однако если перейти на страничку автора ролика, то можно увидеть подобные видео.
“Я только сейчас, когда это увидела, узнала, что они так могут. Вероника, 32 года”, - призналась пользовательница соцсети под видео.