"Страшный сон крокодилов" - Видео с быком-"аквалангистом" впечатлило почти 65 млн пользователей TikTok

🎥 Видео

Опубликовано: 18.11.2024 10:08 , Обновлено: 18.11.2024

Едва ли вам приходилось представлять буйволов где-то помимо зелёных лужаек и степей. Однако оказывается, что некоторые из них также уверенно чувствуют себя и в водной стихии. Так, в TikTok недавно завирусилось видео с буйволом-"аквалангистом". Его подводные передвижения впечатлили миллионы пользователей.

Пользователь с ником craze723 регулярно публикует контент, посвящённый выгулу и жизни азиатского буйвола. Целый ряд видеороликов посвящён водным похождениям рогатого гиганта. Плавание — не талант отдельной особи, а характерная черта этого вида парнокопытных. Азиатских буйволов также называют водяными, и они действительно способны на отличное плавание. Животные погружаются под воду полностью и могут находиться там до 5 минут.

Это позволяет им переходить через реки и спасаться от хищников и москитов. Кроме того, азиатские буйволы также могут пастись под водой: водоросли составляют часть их рациона.

Пользователи соцсети оказались под впечатлением от умений животных. Часть комментаторов призналась, что и не знали, что буйволы умеют так плавать. Многие пустились сочинять шутки.

“Буйвол-дайвер”, - написал один из комментаторов.

“Когда астролог сказала, что тельцы совместимы с рыбами”, - пошутил другой.

“Буйвол, который в прошлой жизни был аквалангистом”, - высказался ещё один комментатор.

“Страшный сон крокодилов: быки - морские десантники”, - выдал свою шутку ещё кто-то.

“А чего буйвол под водой-то делает?” - пришла в недоумение одна из пользовательниц.

“Это азиатский буйвол или индийский буйвол, водяной буйвол, арни (лат. Bubalus arnee)” - пояснил другой комментатор.

Некоторые комментаторы посетовали на то, что не дождались эффектного выныривания животного. Однако если перейти на страничку автора ролика, то можно увидеть подобные видео.