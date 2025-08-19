Странное поведение черепах набрало 95 млн просмотров в TikTok за 3 дня: "Это свадьба?"

🎥 Видео

Опубликовано: 19.08.2025 12:45 , Обновлено: 19.08.2025

Видео с необычным поведением черепах в TikToK за три дня набрало сумасшедшее количество просмотров, лайков и комментариев. Что больше всего удивило зрителей и почему это назвали "свадебной церемонией"?

На кадрах видно водоем, в котором образовался круг из 17 черепах. При этом в центре оказались еще 3 животных.

Ролик опубликовали всего три дня назад, но с тех пор его посмотрели более 95,6 млн человек, поставили лайк 13 млн. Также под видео пользователи с различных стран оставили 83 тыс. комментариев.

“Может ли кто-нибудь научно объяснить мне, что там происходит?” — спросил один из пользователей и набрал 183 тыс. лайков.

“Это тот самый бал, о котором вспоминала тетя Мотя?” — еще один популярный комментарий. Он набрал 43 тыс. лайков.

[infg] Тётя Мотя - это черепаха, героиня популярного мультсериала “Лунтик и его друзья”. Одна из серий так и называется “Бал Тети Моти”. В нем черепаха вспоминает, какие прекрасные балы она проводила когда-то в своем летнем домике и решает организовать новый со своими друзьями.

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“Это свадьба?”, — спросил один из зрителей.

“Секта”, — пошутил кто-то.

Кто-то предположил, что на видео - “посвящение в черепашки ниндзя”.

Также были версии, что это “утренник”, “заседание городского совета” или “бойцовский клуб”.

Однако что на самом деле происходит в ролике, неизвестно. На сайте cherepahi.ru сказано, что эти животные часто собираются по трое во время сезона размножения.

“Группы состоят из самки и двух соперничающих самцов. Как только самка делала выбор, лишний самец удалялся. Иногда встречаются группы по четыре и более черепах, но причины этого не­понятны”, — написано на портале.

Также там отметили, что обычно “самец бегает вокруг самки кругами, трясет головой, чтобы заставить ее уступить”.