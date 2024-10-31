Странное "инопланетное" существо шокировало пользователей интернета. Что это?

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Опубликовано: 31.10.2024 11:34 , Обновлено: 13.11.2024

Пользователи социальных сетей были шокированы появлением “инопланетного” существа, выброшенного на берег в Австралии. Некоторые назвали его “самой странной вещью”, которое они когда-либо видели.

“Я никогда раньше не видела ничего подобного! Природа никогда не перестает удивлять” - написала первооткрывательница морского обитателя Вики Эванс в посте с фотографией на странице сообщества в Facebook.

Как сообщил The Advertiser reported, женщина наткнулась на причудливый об’ект во время прогулки по заливу Хорсшу в Порт-Эллиоте, Южная Австралия.

Эванс приложила фотографии океанической диковинки, длинной и усеянной студенистыми усиками, которые оканчиваются ракушками, как морские бусы, заплетенные в косички.

Многие пользователи Facebook были в равной степени озадачены щупальцами, похожими на вермишель, и один из них написал: “Возможно, это самая странная вещь, которую я когда-либо видел!”

“Ого, судя по размерам собаки, она выглядит длинной”, - отметил один из них, имея в виду любопытную дворняжку, которая разглядывала существо на фотографии.

Как оказалось, “пришельцы” на самом деле были “морскими уточками”, разновидностью общинных ракообразных, которые прикрепляются к плавучим предметам, на причалах и пирсах или даже выбрасываются на берег.

Морской эколог из Университета Южной Австралии доктор Зои Даблдей сказала, что она была удивлена массой скопления, которое, как она подозревала, “оторвалось от материнского корабля” и поплыло к берегу.

”Я никогда не видела ничего подобного, и это, должно быть, просто старая опора от причала или какой-то элемент морской инфраструктуры, который так долго находился в воде, что на нем выросло плотное скопление ракушек”, - сказала она.

По словам Даблдей, несмотря на сходство с устрицами и моллюсками, обитатель океана более близок к омарам и крабам.

У них даже есть маленькие, похожие на креветок, суставчатые ножки внутри панциря, которые используются для отфильтровывания планктона и другой пищи из воды.

Как и их клешневидные собратья, морские уточки считаются деликатесом, особенно в Португалии и Испании, где их называют персебес и подают с растопленным сливочным маслом.

“Чтобы съесть персебес, возьмите его за панцирь, сдерите кожу с шеи и помните, что вы находитесь в зоне брызг”, - инструктирует Atlas Obscura. “Каждый раз, когда вы снимаете оболочку с них, ожидайте, что из нее потечет рассол”.