«Страх берёт» — В TikTok показали «апокалипсис» в белорусских лесах
В Сети появилось видео, на котором запечатлены ужи, ползающие по лесной подстилке. Автор ролика утверждает, что видео снято 18 января, накануне Крещения, при температуре +6°C. «Это апокалипсис!» — эмоционально комментирует автор.
Необычное для середины января пробуждение ужей вызвало бурную реакцию в комментариях. Некоторые пользователи отметили, что в Беларуси наблюдаются и другие аномалии: прилетели аисты, из-под земли начали пробиваться многолетние растения.
«Мы были на прогулке и клеща принесли домой случайно», — написал один из комментаторов.
«А мы сегодня видели клинья возвращающихся птиц», — добавила другая.
Встревоженные комментаторы задались вопросом, чего ждать от погоды весной: «А меня страх берёт: что будет в апреле, мае? Снег и мороз?!».
Впрочем, нашлись и скептики, которые усомнились в подлинности видео, предположив, что оно могло быть снято осенью.