🎥 Видео

Опубликовано: 21.01.2025 10:45 , Обновлено: 21.01.2025

В Сети появилось видео, на котором запечатлены ужи, ползающие по лесной подстилке. Автор ролика утверждает, что видео снято 18 января, накануне Крещения, при температуре +6°C. «Это апокалипсис!» — эмоционально комментирует автор.

Необычное для середины января пробуждение ужей вызвало бурную реакцию в комментариях. Некоторые пользователи отметили, что в Беларуси наблюдаются и другие аномалии: прилетели аисты, из-под земли начали пробиваться многолетние растения.

«Мы были на прогулке и клеща принесли домой случайно», — написал один из комментаторов.

«А мы сегодня видели клинья возвращающихся птиц», — добавила другая.

Встревоженные комментаторы задались вопросом, чего ждать от погоды весной: «А меня страх берёт: что будет в апреле, мае? Снег и мороз?!».

Впрочем, нашлись и скептики, которые усомнились в подлинности видео, предположив, что оно могло быть снято осенью.