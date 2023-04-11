«Столетняя лампочка» горит уже более 120 лет. Почему современные так не могут?

Опубликовано: 11.04.2023 10:49 , Обновлено: 11.04.2023

В пожарной части города Ливермор, Северная Калифорния (США), есть необычная лампочка, которая освещает комнату примерно с 1901 года (то есть, более 120 лет). Она получила название Centennial Light («Столетняя лампа») и теперь привлекает туристов со всего мира, а также обзавелась своим фан-клубом и даже веб-сайтом. Возникает вопрос, почему современные лампочки не так долговечны, как Centennial Light?

Из чего сделана «столетняя лампочка»?

Это не типичная лампа накаливания, какой мы знаем ее сегодня. Адольф Шайе, ее создатель, был конкурентом Томаса Эдисона, чья лампа накаливания завоевала большую популярность, хотя и имела меньший срок службы. Чтобы доказать превосходство своего изобретения, Шайе провел эксперимент, в котором постепенно увеличивал напряжение тока, питающего несколько разных лампочек, в том числе и Эдисона. Все они поочередно взорвались, кроме его творения. Несмотря на это, он не добился большого успеха, хотя, конечно, его изобретение пошло в производство.

Лампочка Ливермора произвели в компании Shelby Electric Company. Ее колбу изготовили из выдувного стекла, а нить накала — из углерода. Мощность Centennial Light — около 4 ватт, ее постоянно используют в качестве ночного освещения для пожарных машин. Благодаря своей конструкции она может работать очень долго. С другой стороны, ее энергоэффективность смехотворно низка.

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Почему современные лампы не могут гореть 100 лет?

Традиционные вольфрамовые лампы накаливания состоят из металлической нити из вольфрама, которая проводит электричество. Основной причиной перегорания нити накаливания является нагрев до высоких температур, в результате чего металл постепенно испаряется и оседает на стекле. В результате нить накала становится все тоньше и тоньше, пока в конце концов не ломается. Но почему не используют нить большего диаметра?

Более толстая нить обычно более устойчива к процессам, которые приводят к ее перегоранию. Поскольку толстая нить накала более объемная, она обладает большей способностью рассеивать тепло и менее подвержена испарению металла и его отложению на стекле. В результате она может прослужить дольше, чем ее более тонкий аналог.

Однако более толстая нить требует больше энергии для достижения температуры, при которой она начинает излучать свет. На практике это означает, что такая лампочка потребляет больше энергии, чем традиционная лампа накаливания, чтобы произвести такое же количество света. Следовательно, более толстая нить накала может снизить энергоэффективность лампы и увеличить счета за электричество, пишет Android.com.

Именно так обстоит дело со столетней лампой накаливания, которая может быть долговечной, но это ее единственное преимущество.

«Тайный заговор» производителей лампочек

Кстати, в мире существует теория заговора, утверждающая, что между производителями лампочек существует тайное соглашение о намеренном сокращении срока службы их продукции. Однако следует помнить, что если это теория заговора, это не значит, что она не соответствует действительности.

Согласно этой теории, в 1924 году несколько крупнейших мировых производителей лампочек образовали тайную организацию, известную как “Картель Phoebus”. Целью было установить максимальный срок службы лампочек в 1 000 часов, чтобы увеличить потребление и продажи. В результате лампочки были специально сконструированы так, чтобы перегорать через определенное время, заставляя потребителей регулярно их заменять.

Интересно, что существуют документы и исторические свидетельства, которые говорят о том, что Фибус Картелл действительно существовал и вводил ограничения на срок службы лампочек.