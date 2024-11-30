"Стоит в шоке" — ГАИ показала видео с лосём, "ожившим" после столкновения с машиной под Минском

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Опубликовано: 30.11.2024 11:27 , Обновлено: 30.11.2024

Белорус позвонил в милицию и сообщил, что на одной из дорог в Минском районе сбил лося. Однако приехавший на место патруль обнаружил, что животное "ожило" и стоит "в шоке" на краю проезжей части.

“Здравствуйте, от Семкового Городка, доезжая до Приморского [Минский район Минской области], лось выскочил на дорогу. Сбил лося”, — заявил водитель, позвонив по телефону 102.

Однако прибывшие на место инспекторы ДПС обнаружили живого лосенка.

“Лосенок ожил, стоит в шоке на краю дороги”, — сообщили они.

По информации ГАИ, “видимых повреждений” у животного не было. Но уходить оно с дороги не хотело, поэтому сотрудники сами отвели его в лес и подождали, пока лосенок не убежал.

В Госавтоинспекции напомнили, что водителям “следует внимательно присмотреться к дорожному знаку «Дикие животные», особенно с наступлением сумерек, в ночное или утреннее время”.