"Стоит в шоке" — ГАИ показала видео с лосём, "ожившим" после столкновения с машиной под Минском
Белорус позвонил в милицию и сообщил, что на одной из дорог в Минском районе сбил лося. Однако приехавший на место патруль обнаружил, что животное "ожило" и стоит "в шоке" на краю проезжей части.
“Здравствуйте, от Семкового Городка, доезжая до Приморского [Минский район Минской области], лось выскочил на дорогу. Сбил лося”, — заявил водитель, позвонив по телефону 102.
Однако прибывшие на место инспекторы ДПС обнаружили живого лосенка.
“Лосенок ожил, стоит в шоке на краю дороги”, — сообщили они.
По информации ГАИ, “видимых повреждений” у животного не было. Но уходить оно с дороги не хотело, поэтому сотрудники сами отвели его в лес и подождали, пока лосенок не убежал.
В Госавтоинспекции напомнили, что водителям “следует внимательно присмотреться к дорожному знаку «Дикие животные», особенно с наступлением сумерек, в ночное или утреннее время”.