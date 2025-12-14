Всемирно известный пьяный енот оказался рецидивистом - "Живёт полной жизнью"

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Опубликовано: 14.12.2025 21:36 , Обновлено: 14.12.2025

Представитель службы защиты животных округа Хановер, штат Вирджиния в США, рассказала, что облетевший неделю назад все новостные ленты пьяный енот оказался рецидивистом.

Напомним, что служба защиты животных округа Хановер сообщила, что в «черную пятницу» енот проник в магазин Ashland ABC, разбил несколько бутылок спиртного и был найден пьяным без сознания в туалете.

«Это не первый раз, когда он оказывается в этом здании», — рассказала сотрудница службы защиты животных Саманта Мартин в подкасте Hear In Hanover.

“Предположительно, это уже третье его проникновение в помещения. Он побывал в зале карате, также он проник в зал торгового центра и однажды съел там какие-то закуски», - рассказала защитница животных.

Мартин уточнила, что после инцидента в винном магазине енот провел ночь в приюте, где ему дали протрезветь, прежде чем выпустить недалеко от места совершения многочисленных преступлений.

«Мы его не увозим [подальше от центра], потому что это смертный приговор для енотов, — рассказала Мартин. - Но каким-то образом он знает, как вернуться в это здание. Он умный маленький зверек!»

Сотрудница службы защиты животных выказала надежду, что енот чему-то научился в плане трезвости после последнего взлома.

«Надеюсь, он усвоил урок, — заявила Мартин. — Но я просто говорю: «Наслаждайся жизнью». Думаю, он живет полной жизнью — а почему бы и нет? Выпей-ка, особенно в черную пятницу!».