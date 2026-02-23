Ставшая известной на весь мир одинокая обезьянка Панч нашла друзей

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Опубликовано: 23.02.2026 13:43 , Обновлено: 23.02.2026

Семимесячный детёныш макаки по кличке Панч, от которого отказалась собственная мама, стал известен на весь мир благодаря публикации в соцсетях вызывающих слёзы видео. На них грустный и одинокий Панч повсюду таскает с собой плюшевую обезьянку из IKEA, которую сотрудники зоопарка подарили ему не просто из жалости (о чём расскажем ниже).

Публикации зоопарка в соцсетях о непростой судьбе обезьянки с хэштегом #HangInTherePunch (#ДержисьПанч) привлекли к Панчу внимание всего мира и превратили его в настоящую интернет-звезду. Однако появились признаки того, что Панч наконец начал обретать уверенность и научился общению с другими обезьянами.

Он родился в июле 2025 года в зоопарке города Итикава, расположенном примерно в 32 км от Токио. По словам сотрудников, мать бросила его из-за тяжёлых родов, которые пришлись на период сильной жары. Выкармливать малыша пришлось персоналу зоопарка.

В январе Панча снова познакомили с сородичами в обезьяньем вольере, который здесь называют «Обезьянья гора». Но без матери, которая могла бы показать ему, как себя вести, интеграция проходила тяжело. На видео видно, как взрослые особи прогоняют Панча, когда он пытается приблизиться. Поэтому обезьянке приходилось играть в полном одиночестве со своей мягкой игрушкой.

На самом деле Панчу подарили плюшевого орангутанга, чтобы укрепить мышцы. На многочисленных кадрах можно было увидеть, как Панч обнимается с игрушкой, таскает и играет с ней, словно это его лучший друг.

И вот новые видео свидетельствуют, что Панч всё-таки нашёл общий язык с собратьями. На кадрах видно, как он забирается на спину другой обезьяны, как его вычёсывают, как Панч сидит рядом со взрослыми особями и даже получает объятия — всё это верные признаки того, что он наконец учится заводить друзей.

Такаси Ясунага, руководитель отдела зоопарков и ботанических садов муниципалитета Итикава, рассказал, что поначалу Панч с опаской относился к другим обезьянам, когда его подселили к ним в прошлом месяце. Но постепенно он привыкает к новой жизни, сообщила газета The New York Times.

Мать Панча также состоит в стае на «Обезьяньей горе», рассказал Ясунага. По его словам, для японских макак не редкость бросать детёнышей по разным причинам. Сейчас же, пишет г-н Ясунага, Панч отличается «активным и бесстрашным характером» и «активно пытается общаться с другими обезьянами».

Обезьянка стала главной звездой японского зоопарка. В минувшие выходные его посетили около 8 тысяч человек — это вдвое превышает число посетителей за аналогичные субботу и воскресенье прошлого года. На эти выходные ожидается ещё больше гостей.

Сюнпэй Миякоси, смотритель зоопарка, рассказал ANN News, что детёныши обезьян обычно цепляются за матерей не только ради безопасности, но и для укрепления мышц. По словам г-на Миякоси, в зоопарке пробовали давать Панчу свёрнутые в рулон полотенца и даже игрушечного жирафа, но малышу особенно приглянулся именно плюшевый орангутанг.

Как сообщил г-н Миякоси изданию Oricon, он назвал макака Панчем в честь известного японского карикатуриста Кадзухико Като, который работал под псевдонимом Манки Панч (Monkey Punch).

В зоопарке теперь есть две версии этой игрушки, а также множество других плюшевых зверей, присланных в подарок, включая целую партию от IKEA, где этот орангутан значится в списке бестселлеров. «За последние несколько дней мы наблюдаем заметный рост продаж игрушечного орангутанга Djungelskog, особенно в Японии, США и Южной Корее», — говорится в заявлении IKEA, хотя компания не уточнила точное количество проданных игрушек.