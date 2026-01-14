Стали известны диагнозы девяти младенцев, умерших в одном роддоме РФ в новогодние праздники

Опубликовано: 14.01.2026 08:45 , Обновлено: 14.01.2026

Настоящая трагедия развернулась в роддоме № 1 российского города Новокузнецк (Кемеровская область) в начале этого года. Там за период новогодних праздников погибли сразу девять младенцев. Расследованием обстоятельств массовой гибели новорождённых занялся Следственный комитет. Уже известны официальные диагнозы погибших малышей.

Известно, что все новорождённые погибли в реанимационном отделении роддома. Самому младшему из них было всего три дня.

Комментируя резонансный случай, сенатор Совета Федерации от Кемеровской области Алексей Синицын отметил, что в реанимацию здоровые дети не попадают, но точную причину массовой гибели малышей назвать отказался.

“По окончании проверки станет понятно, в чём была проблема: в технической части в отделении реанимации или в человеческом факторе”, — заявил Синицын.

Между тем, по данным российского Telegram-канала Mash, все погибшие младенцы заразились либо внутриутробной, либо неонатальной инфекцией (то есть то, которая развивается в первые недели жизни). По мнению российских журналистов, малышей могли спасти, если бы диагноз был поставлен своевременно, а малышам вовремя сделали УЗИ и начали направленное лечение инфекции.

При этом главврач роддома Виталий Херасков, которого на время разбирательства Следственного комитета отстранили от работы, считает, что смерти малышей друг с другом никак не связаны и объясняются исключительно тем, что малыши родились сильно недоношенными и с различными врождёнными патологиями.

“С конца декабря в роддоме родились много недоношенных детей с патологиями, все случаи разные, мы не считаем, что они между собой связаны в тенденцию. Но проверка ещё идёт. Вину врачей категорически отрицаю”, - процитировал заявление врача Mash.

Издание также опубликовало полный список официальных диагнозов погибших малышей:

Мальчик. Диагноз: генерализованный инфекционный процесс, врождённая пневмония. Осложнение: СПОН (дыхательная, сердечно-сосудистая недостаточность, метаболические нарушения, острое повреждение почек). ДВС-синдром (диссеминированное внутрисосудистое свертывание), общий отёчный синдром, тромботическая микроангиопатия, тяжёлая асфиксия при рождении, фульминантная тромбоцитопения.

Мальчик, 7,9 месяца. Диагноз: неонатальная инфекция, врождённая пневмония, вторичный респираторный дистресс-синдром. Осложнения в виде синдрома верхней полой вены, открытого артериального протока, открытого овального окна и паховой грыжи.

Девочка, 7,9 месяца. Диагноз: недоношенность, осложнение в виде почечной недостаточности и перитонеального диализа.

Ребёнок, 5 месяцев. Диагноз: неонатальная инфекция и врождённая пневмония.

Мальчик, 7 месяцев. Диагноз: респираторный дистресс-синдром, гемоторакс с осложнением лёгкого.

Девочка, 8 месяцев. Диагноз: неонатальная инфекция неясной этиологии. Врождённая пневмония. Осложнения: двухсторонний хилоторакс и правосторонний пневмоторакс.

Девочка. Родилась с осложнениями: дыхательная, сердечно-сосудистая, кишечная недостаточность и инфекционно-токсический шок.

Девочка, 6 месяцев. Диагноз: внутрижелудочковое кровоизлияние 1-й степени с двух сторон, анемия.

Мальчик, 7,9 месяца. Диагноз: недоношенность.

Ситуацию в роддоме взял на контроль Комитет по охране здоровья российской Госдумы. В комментарии Telegram-каналу Shot председатель Комитета Сергей Леонов назвал ситуацию “вопиющей” и не исключил, что руководством роддома была совершена “системная ошибка”, которая и привела к таким трагическим последствиям.

По информации Shot, прокуратура Кузбасса уже возбудила уголовное дело о халатности, проводятся проверки. О задержаниях врачей или кого-то из руководства роддома пока не сообщалось.