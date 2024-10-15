Способ пересадки дерева за 1 минуту набрал в TikTok 30 млн просмотров. Но есть нюанс

🎥 Видео

Опубликовано: 15.10.2024 10:28 , Обновлено: 15.10.2024

Для многих садовников посадка дерева представляется серьёзным мероприятием. Ведь предполагается, что изменить местоположение взрослого саженца уже не получится. Однако оказывается, это не совсем так. Существует специальное приспособление, которое может успешно выкопать и переместить выросшее дерево. Видео с таким агрегатом за работой собрало более 30 миллионов просмотров в TikТok.

Необычная насадка, которую использует экскаватор для выкопки и перемещения дерева, называется гидравлический шпанный станок. Стоимость такого агрегата в Китае стартует от 2 тысяч долларов.

Пользователи соцсети удивились скорости и эффективности процедуры и признались, что даже не подозревали, что взрослое дерево можно так легко и быстро пересадить.

“Мне зуб дольше удаляли”, - удивился один из комментаторов.

“Дерево, по-моему, не в курсе, что оно переезжает”, - пошутил другой.

“Хорошо, что у меня нет такой машины. Каждый год по 2 раза туда-сюда цветы пересаживаю, а с такой машиной и деревьям бы покоя не было”, - написала одна из пользовательниц соцсети.

Некоторые комментаторы предположили, что такой способ очень травмирующий для корневой системы дерева, и оно может не восстановиться после такой пересадки.

“Корни у дерева растут в ширину, а не в глубину, потому оно и держится. А это система обрубила все корни”, - высказался один из комментаторов, на что с ним многие не согласились, сославшись на то, что люди в ролике “лучше знают свою работу”, - высказался один из пользователей.

“Норм всё будет. Выживаемость 90+%. Сейчас внесут кучу стимуляторов и активаторов, и будет дальше расти”, - не согласился другой.

“Эх, а у нас только рубить да спиливать могут”, - посетовал кто-то.

К слову, это не единственное видео с пересадкой дерева подобным образом на страничке автора. На втором ролике видно, что масштаб подобных пересадок деревьев может быть весьма впечатляющим.