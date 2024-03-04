SpaceX объявила о готовности самой большой ракеты в мире к полету
Компания SpaceX сообщила, что ее ракета Starship завершила репетицию запуска, которая включала в себя загрузку топлива на Starship и Super Heavy. Точная дата запуска пока не обьявлена.
Изчестно, что это произойдет скорее всего в марте. Это будет третья попытка. Первые две завершились взрывами и уничтожением ракет.
Во время первого испытательного запуска ракеты Starship в апреле 2023 года она вышла из-под контроля из-за проблем с несколькими двигателями. Эти неисправности активировали автоматизированную систему прекращения полета. В результате инцидента была повреждена стартовая площадка, а обломки разлетелись по всей прилегающей территории.
После того, как на стартовой площадке были проведены ремонтные работы SpaceX инициировала второй испытательный запуск Starship в ноябре 2023 года. Но и он прошел не очень хорошо. Несколько минут все было прекрасно. Ракета долетела до космоса, но затем двигатели начали отказывать, и она взорвалась.
Теперь SpaceX построила новую ракету.