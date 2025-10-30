Сотрудница подала в суд на компанию, когда ее не поздравили с годовщиной

Опубликовано: 30.10.2025 09:06 , Обновлено: 30.10.2025

Работа в офисе иногда преподносит странные сюжеты. Старшая управляющая недвижимостью Рита Нанн подала в суд на свою компанию HES Estate Management, потому что в рабочем чате WhatsApp все промолчали в день годовщины, как она устроилась в компанию.

Рита, которой на тот момент было 34 года, заявила, что считает это дискриминацией по возрасту и из-за её беременности. Она почувствовала себя «незамеченной», особенно когда увидела, что другого сотрудника с таким же сроком поздравили всего месяц назад.

Однако на суде выяснились детали, что раньше в рабочем чате и правда поздравляли всех подряд. Но потом сотрудники начали жаловаться на огромное количество сообщений, и практику массовых поздравлений решили прекратить. С тех пор в чате писали только по особым случаям, например, если кто-то отработал 20 лет.

В итоге судья отклонил иск, заявив, что поздравительное сообщение — это не обязанность работодателя, а просто жест вежливости. Отсутствие сообщения в чате не является ущемлением прав, особенно когда такую же «участь» разделили бы и другие сотрудники.

Все остальные претензии Риты, включая уход в декрет и последующее увольнение, также не нашли поддержки у суда.

А что, такое часто бывает?

Как ни странно, суды иногда рассматривают и более курьёзные иски от сотрудников.