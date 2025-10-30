Сотрудница подала в суд на компанию, когда ее не поздравили с годовщиной
Работа в офисе иногда преподносит странные сюжеты. Старшая управляющая недвижимостью Рита Нанн подала в суд на свою компанию HES Estate Management, потому что в рабочем чате WhatsApp все промолчали в день годовщины, как она устроилась в компанию.
Рита, которой на тот момент было 34 года, заявила, что считает это дискриминацией по возрасту и из-за её беременности. Она почувствовала себя «незамеченной», особенно когда увидела, что другого сотрудника с таким же сроком поздравили всего месяц назад.
Однако на суде выяснились детали, что раньше в рабочем чате и правда поздравляли всех подряд. Но потом сотрудники начали жаловаться на огромное количество сообщений, и практику массовых поздравлений решили прекратить. С тех пор в чате писали только по особым случаям, например, если кто-то отработал 20 лет.
В итоге судья отклонил иск, заявив, что поздравительное сообщение — это не обязанность работодателя, а просто жест вежливости. Отсутствие сообщения в чате не является ущемлением прав, особенно когда такую же «участь» разделили бы и другие сотрудники.
Все остальные претензии Риты, включая уход в декрет и последующее увольнение, также не нашли поддержки у суда.
А что, такое часто бывает?
Как ни странно, суды иногда рассматривают и более курьёзные иски от сотрудников.
- Дело о неправильном бутерброде . В Великобритании менеджер подал иск о дискриминации после того, как его начальница купила команде сэндвичи, но ему достался не тот, что он хотел. Он утверждал, что этот жест показал «неуважение к его авторитету». Суд, разумеется, отклонил это требование, назвав его «необоснованным».
- Дело о “несчастливом” бисквите . Сотрудница Эмма Бонд подала иск о дискриминации после того, как ее уволили из благотворительного магазина. Среди прочего, она заявила, что работодатель нарушил ее права, не разрешив ей есть просроченный бисквит (пирожное), который должен был быть выброшен. Суд отклонил ее иск.