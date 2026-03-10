"Со Шварценеггерром что-то не так" - Вирусное видео породило волну догадок

🎥 Видео

Опубликовано: 10.03.2026 14:36 , Обновлено: 10.03.2026

Короткое видео, ставшее вирусным, заставило фанатов гадать о состоянии здоровья американского актера и политика Арнольда Шварценеггера. На кадрах запечатлен момент с фестиваля Arnold Sports Festival этого года, и хотя поначалу оно может показаться забавным, многие зрители нашли его странным.

На кадрах видно, как Шварценеггер подходит к двери на выставке Arnold Expo, и на мгновение кажется, что ему трудно пройти. На первый взгляд, эта сцена больше похожа на шутку, как будто он притворяется, что ему с его легендарным телосложением бодибилдера просто сложно протиснуться через дверь.

Ранее сам герой Терминатора шутил, что он все еще «слишком мускулист» для некоторых ситуаций, поэтому многие поначалу восприняли этот момент как шутку.

Однако в комментариях быстро возникли опасения: некоторые отметили, что движения Шварценеггера были слишком неуверенными, не такими как обычно, а сам актер реагировал на ситуацию не совсем так, как они привыкли.

«С Арнольдом все в порядке?» - такой вопрос рефреном звучпл в комментариях к видео.

Ролик сняли во время уик-энда Arnold Classic в этом году в Колумбусе, штат Огайо. Фестиваль, который проводится уже 37-й год, привлекает спортсменов из более чем 80 стран на одно из крупнейших событий в бодибилдинге, часто называемое «Суперкубком» этого вида спорта.

Мероприятие подарило множество захватывающих моментов: профессиональные бодибилдеры демонстрировали свои потрясающие фигуры на сцене, а также проходили различные соревнования по пауэрлифтингу и фитнесу. Например, в социальных сетях быстро распространилось видео, демонстрирующее невероятную мускулатуру американского бодибилдера Ника Уокера.

Несколько комментаторов придрались, что зрелище было настолько необычным, что они сначала подумали, что видео было сгенерировано искусственным интеллектом.