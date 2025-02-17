🎥 Видео

Опубликовано: 17.02.2025 11:00 , Обновлено: 17.02.2025

В TikTok набрало популярность видео, снятое на Чукотке, в котором запечатлена близкая встреча человека и белого медведя. На кадрах видно, как мужчина стоит на заснеженной улице в тёмное время суток, а прямо перед ним, буквально в нескольких метрах, «пасётся» огромный белый медведь.

Мужчина, почти не шевелясь и словно не испытывая страха, снимал на телефон медведя, который, подойдя вплотную, обнюхивал что-то на земле. При этом хищник не сводил взгляда с человека, который не пытался спастись бегством.

В конце видео мужчина уже снимал медведя украдкой, а тот по-прежнему оставался посреди улицы.

В описании к видео назвали встречу «смелой» и призвали зрителей помнить о необходимости соблюдать безопасную дистанцию при встрече с дикими животными.

В комментариях к видео развернулась дискуссия о мотивах и разумности поступка мужчины. Многие пользователи задались вопросом: «Слабоумие или отвага?».

Некоторые предположили, что мужчина мог не заметить медведя заранее: «Ну так он, может, его не заметил, а, когда уже медведь вылез, бежать и резко что-то делать — плохая идея».

Другие усомнились в том, что мужчине удалось бы избежать последствий в случае нападения: «Мужик думал, что он убежит в случае нападения?».

Не обошлось без шуток и отсылок к стереотипам о русских: «Типичный день, по мнению американцев».

Нашёлся и комментатор, состривший про сговор и обещанную медведю «добычу» (мол, договорняк).