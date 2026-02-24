Сколько стоят санатории в Польше? Власти предупредили о подорожании

Опубликовано: 24.02.2026 12:41 , Обновлено: 24.02.2026

Санаторное лечение, дотируемое государством, существует не только в Беларуси. Наследие советских времён - санатории - работают и в Польше. Тем интереснее будет посмотреть какие там расценки на их услуги.

Традиционно, в соседней с Беларусью стране расценки на санаторное оздоровление меняются перед высоким сезоном. Так, с 1 мая 2026 года в Польше вырастут тарифы на проживание в санаториях, финансируемых государственным Национальным фондом здравоохранения (NFZ). Об этом сообщило польское издание Fakt.pl.

Это повышение затронет пациентов, которые получают направление на санаторно-курортное лечение и не оплачивают услуги медиков. Из-за этого даже сами поляки путаются и думают, что санатории у них бесплатные.

Однако, вопреки распространенному мнению, это не совсем так. NFZ покрывает медицинскую часть — сами лечебные процедуры и обследования. Однако отдыхающие оплачивают проживание и питание из своего кармана. Именно эта часть стоимости вырастет с наступлением так называемого «высокого сезона» (с мая по сентябрь).

Сейчас, до 30 апреля - в низкий сезон, самые низкие цены предлагаются в многоместных номерах. Койко-место в таком номере без удобств стоит 10,6 злотого в сутки (около 8,45 белорусского рубля). За полный 21-дневный курс это составит 222,6 злотого (примерно 177,5 BYN).

Стоимость одноместного номера с собственной ванной комнатой составляет 32,6 злотого в сутки (около 26 BYN), а за три недели — 684,6 злотого (около 546 BYN).

Новые цены с 1 мая

Одноместный номер с ванной: 40,9 злотого/сутки ( 32,6 BYN ), 858,9 злотого за 21 день ( 685,2 BYN ).

40,9 злотого/сутки ( ), 858,9 злотого за 21 день ( ). Одноместный номер без ванной: 33,2 злотого/сутки ( 26,5 BYN ), 697,2 злотого за 21 день ( 556,2 BYN ).

33,2 злотого/сутки ( ), 697,2 злотого за 21 день ( ). Двухместный номер с ванной: 27,3 злотого/сутки ( 21,8 BYN ), 573,3 злотого за 21 день ( 457,3 BYN ).

27,3 злотого/сутки ( ), 573,3 злотого за 21 день ( ). Двухместный номер без ванной: 19,5 злотого/сутки ( 15,6 BYN ), 409,5 злотого за 21 день ( 326,7 BYN ).

19,5 злотого/сутки ( ), 409,5 злотого за 21 день ( ). Многоместный номер без ванной (самый дешевый вариант): 11,9 злотого/сутки ( 9,5 BYN ), 249,9 злотого за 21 день ( 199,3 BYN ).

По данным Fakt.pl, разница в стоимости самого дорогого варианта (одноместного номера) между сезонами превышает 174 злотых (почти 139 BYN) за весь период. Власти предупреждают, что итоговая сумма может быть выше: к указанным тарифам добавляются курортный сбор, транспортные расходы и оплата проживания сопровождающего, если такой требуется, что способно увеличить счет еще на 300–600 злотых (240–480 BYN).

В Польше, при этом полностью освобождены от оплаты проживания дети и подростки до 18 лет, студенты до 26 лет, а также инвалиды войны и ветераны.

Получить направление на лечение в санаторий можно у врача общей практики или медицинского специалиста, имеющего договор с NFZ. А вся процедура оформления в настоящее время осуществляется в электронном виде.