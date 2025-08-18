Сколько километров в день пролетают аисты по пути в Африку? Учёные устроили реалити-шоу с птицами

Опубликовано: 18.08.2025 08:04 , Обновлено: 18.08.2025

В Польше семья аистов стала героями настоящего реалити-шоу в Facebook. На их гнезде установили камеру, а на одного из членов семейства прикрепили GPS-датчик. Все это было сделано в научных целях, но полюбоваться на птиц могли все желающие.

Каково же было удивление учёных, когда аисты полетели в Африку, что произошло значительно раньше, чем обычно. Четверо птиц как-будто специально попозировали перед путешествие для последнего семейного фото. Всем птицам учёные, кстати, дали имена: Ясень, Ягода, Ежевика и Платан.

У старшего из выводка Ясеня прикрепленный спутниковый передатчик в рамках проекта доктора Мартина Тоболка с кафедры зоологии Университета естественных наук в Познани показал, что птица в первый день путешествия пролетела порядка 200 километров .

А вот сестры вылетели чуть позже из семейного гнезда: Ежевика и самая молодая Ягода. Так как у них нет датчика, протяженность и точное направление неизвестно. Ещё один аист Платан пока остался в гнезде, предпочтя ещё какое-то время провести в Польше.

Ранее Telegraf.news писал, что в TikTok завирусился ролик со стаей аистов, которая облюбовала для себя неожиданное место. Чаще всего этих птиц в большом количестве можно встретить на полях, особенно, когда там ведутся посевные и уборочные работы. Аисты гордо вышагивают вслед за тракторами и комбайнами, выискивая насекомых и прочую мелкую живность, оказавшуюся на поверхности. Но эта стая, как отметили некоторые из комментаторов, “сломала систему” и “прикинулась воробушками”.

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