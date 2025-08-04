Австралию накрыло 50-сантиметровым слоем снега

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Опубликовано: 04.08.2025 07:55 , Обновлено: 12.08.2025

В минувшие выходные жителям некоторых регионов Австралии удалось пережить "сюрреалистичный опыт" - воочию стать свидетелем мощных снегопадов, накрывших штат Новый Южный Уэльс на юго-востоке страны. По оценкам местных метеорологов, в отдельных местах слой выпавшего снега достигал 40-50 см, что привело к транспортному коллапсу и отключениям электричества из-за налипшего на проводах снега.

Несмотря на то, что сейчас в южном полушарии Земли - календарная зима, для Австралии снег даже в это время года - большая редкость, а уж столь обильные снегопады и вовсе - погодная аномалия.

Таких снегопадов во многих регионах не видали десятилетиями - с 1980-ых, а многие австралийцы увидели снег впервые в своей жизни. Как показал репортаж местного новостного телеканала 7NEWS Queensland, многие не устояли и целыми семьями выбирались за город или вовсе сорвались в ночи из соседнего штата в Новый Южный Уэльс, чтобы лично испытать этот “сюрреалистичный опыт”, как его описал один из героев репортажа

В соцсетях, между тем, появились не менее сюрреалистичные фотографии - кенгуру на фоне заснеженных пейзажей, покрытых снегом пальм и кактусов. По словам австралийских метеорологов, необычность нынешних снегопадов заключается не только в обилии выпавших осадков, но и в охваченной снегопадами территории: снег покрыл значительную часть северного плоскогорья.

Между тем, экстренные службы Австралии назвали количество выпавшего снега “необычным” для этого региона, а местные СМИ сообщили, что в минувшие выходные в снегу застряло порядка 200 автомобилей. По данным Reuters, без света остались тысячи домов.







