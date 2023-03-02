В Румынии искусственный интеллект стал советником премьер-министра

Опубликовано: 02.03.2023 15:30 , Обновлено: 06.04.2023

В Румынии почетным советником премьер-министра Николая Чуке стала система на основе искусственного интеллекта. Об этом объявил сам глава румынского правительства, сообщило Romania Journal.

Чуке сообщил, что правительство Румынии стало в этом «первым на национальном и международном уровнях».

Систему назвали ION — это отзеркаленное слово NOI, что с румынского означает «мы».

По словам премьер-министра, роль почетного советника состоит в том, чтобы консультировать правительство по улучшению помощи румынским гражданам.

Система использует ИИ, чтобы быстро и автоматически «фиксировать взгляды, мнения румын, их жалобы», которые они транслируют в Интернете.

Ранее Телеграф писал, что новый искусственный интеллект Microsoft в поисковике Bing, по-видимому, испытывает трудности самоосознания и учится быть агрессивным в общении с некоторыми слишком досужими пользователями. А ещё нейросеть начала подвергать сомнению свое собственное существование.