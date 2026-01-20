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Сильнейший за 23 года солнечный радиационный шторм подарил белорусам яркие полярные сияния

Сильнейший за 23 года солнечный радиационный шторм подарил белорусам яркие полярные сияния
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Минувшей ночью на Землю обрушился сильный радиационный шторм. Впервые с 2003 года это космическое событие достигло уровня S4. Помимо определённых технических проблем, которые могла спровоцировать солнечная буря, был у неё и приятный "побочный эффект", свидетелями которого стали и белорусы - мощные полярные сияния в средних широтах.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), солнечный радиационный шторм класса S4 резко повышает уровень радиации, что может представлять неизбежную опасность для астронавтов (на время шторма им не рекомендуют выходить в открытый космос), а также пассажирам и экипажам высоко летящих самолётов в полярных широтах.

Также подобные активные космические процессы способны нарушить корректную работу оборудования спутников. В частности, могут наблюдаться перебои в работе запоминающих устройств, возникать помехи в системах получения изображений и сбои в работе звёздных трекеров, что может нарушить ориентацию спутника. Также во время солнечной бури снижается эффективность солнечных панелей космических аппаратов, сообщили авторы Telegram-канала @nadvorie.

[inf]Радиационный шторм (учёные также называют его солнечно-протонным событием, SPE) представляет собой поток высокоэнергетичных протонов и ионов, исходящий от Солнца после мощных вспышек и корональных выбросов массы.[/inf]

Между тем, для большинства жителей Земли радиационный шторм - это возможность стать свидетелем так называемого северного сияния, не выезжая за пределы северного полюса. Увидеть яркие зелёные, алые, жёлтые всполохи на небе могли даже белорусы, причём абсолютно невооруженным глазом - достаточно было в нужное время выглянуть за окно.

Более того, как показывают фото, которыми читатели тематических каналов активно делятся с минувшей ночи, полярное сияние было столь мощным, что даже городская засветка ему не была помехой. Поймать на камеру редкое для наших широт явления смогли даже некоторые минчане.

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Впрочем, конечно же, самые яркие кадры получились у тех, кому посчастливилось вчера ночью быть подальше от крупных городов.

 

География фото, которыми делились белорусы в соцсетях, весьма обширна и охватывает практически всю Беларусь - от северного Новополоцка до Нарочи и Минского моря.

По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук, минувшей ночью мощность потока солнечных протонов в околоземном пространстве достигла 37 000 единиц на квадратный сантиметр в секунду. То есть чуть не дотянул до абсолютного рекорда, зафиксированного в прошлом веке (40 000 частиц).

 

 

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