Сильнейший за 23 года солнечный радиационный шторм подарил белорусам яркие полярные сияния

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Опубликовано: 20.01.2026 07:53 , Обновлено: 20.01.2026

Минувшей ночью на Землю обрушился сильный радиационный шторм. Впервые с 2003 года это космическое событие достигло уровня S4. Помимо определённых технических проблем, которые могла спровоцировать солнечная буря, был у неё и приятный "побочный эффект", свидетелями которого стали и белорусы - мощные полярные сияния в средних широтах.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), солнечный радиационный шторм класса S4 резко повышает уровень радиации, что может представлять неизбежную опасность для астронавтов (на время шторма им не рекомендуют выходить в открытый космос), а также пассажирам и экипажам высоко летящих самолётов в полярных широтах.

Также подобные активные космические процессы способны нарушить корректную работу оборудования спутников. В частности, могут наблюдаться перебои в работе запоминающих устройств, возникать помехи в системах получения изображений и сбои в работе звёздных трекеров, что может нарушить ориентацию спутника. Также во время солнечной бури снижается эффективность солнечных панелей космических аппаратов, сообщили авторы Telegram-канала @nadvorie.

[inf]Радиационный шторм (учёные также называют его солнечно-протонным событием, SPE) представляет собой поток высокоэнергетичных протонов и ионов, исходящий от Солнца после мощных вспышек и корональных выбросов массы.[/inf]

Между тем, для большинства жителей Земли радиационный шторм - это возможность стать свидетелем так называемого северного сияния, не выезжая за пределы северного полюса. Увидеть яркие зелёные, алые, жёлтые всполохи на небе могли даже белорусы, причём абсолютно невооруженным глазом - достаточно было в нужное время выглянуть за окно.

Более того, как показывают фото, которыми читатели тематических каналов активно делятся с минувшей ночи, полярное сияние было столь мощным, что даже городская засветка ему не была помехой. Поймать на камеру редкое для наших широт явления смогли даже некоторые минчане.













Впрочем, конечно же, самые яркие кадры получились у тех, кому посчастливилось вчера ночью быть подальше от крупных городов.

География фото, которыми делились белорусы в соцсетях, весьма обширна и охватывает практически всю Беларусь - от северного Новополоцка до Нарочи и Минского моря.

По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук, минувшей ночью мощность потока солнечных протонов в околоземном пространстве достигла 37 000 единиц на квадратный сантиметр в секунду. То есть чуть не дотянул до абсолютного рекорда, зафиксированного в прошлом веке (40 000 частиц).