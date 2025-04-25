Сеть магазинов предложила белорусам «годовой запас обуви». Что нужно сделать?

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Опубликовано: 25.04.2025 19:03 , Обновлено: 25.04.2025

Крупная обувная сеть запустила в Беларуси челлендж-конкурс под амбициозным хэштегом # белорусыславят. Участникам предложили писать хвалебные «оды» своим родным городам и посёлкам в социальных сетях. За самый креативный панегирик родному краю обещан приз — ни много ни мало, «годовой запас обуви».

Если вкратце, то до 30 апреля оставить в комментариях под конкурсным постом «похвалу» городу (посёлку) в «оригинальной творческой форме» на русском или белорусском языке. Главное — «лаконично отразить культурные богатства и достопримечательности».

К названию населённого пункта обязательно добавить приставку MEGA.

Победителю — автору «самого креативного твора» — подарят сертификат на обувь суммой 1000 рублей , что позиционируется как «годовой запас обуви».

Компания также заявила о планах направить ходатайство местным властям (или на работу победителя) о возможности включения этого «творческого патриота» в ряды почётных граждан города (или компании).

Судя по количеству и содержанию комментариев под постом, идея белорусам понравилась. Люди действительно начали активно славить свои «малые родины»:

«MEGAOрша — горад, дзе нават кот ведае расклад цягнікоў!», — остроумно начал описывать свой город один из участников.

«Мой горад - MEGAМасты! Ганаруся гэтым месцам…», — патриотично написал другой.

А кто-то даже пожаловался на отсутствие магазина бренда в своём MEGA-городе: «Мой горад MEGAКасцюковічы. Прыгожы, чысты, дзівосны, але MEGATOPA тут няма?, на жаль».

Организаторы заявили, что их цель — вернуть родной земле «энергию любви и восхищения» и чтобы «каждый уголок Беларуси не остался без внимания».

У конкурентов из Kari мы не нашли аналогичных акций в соцсетях. Зато у них в интернет-магазине до конца года действует предложение: покупайте две пары обуви по полной цене, а третью получите бесплатно.