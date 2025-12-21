Семья тайно принесла на борт пассажирского самолёта тело умершей бабушки

Опубликовано: 21.12.2025 16:04 , Обновлено: 21.12.2025

Власти Испании обвинили британскую семью в том, что они пронесли на борт рейса easyJet тело умершей бабушки в инвалидном кресле. Стюардессам они заявили, что женщина просто устала.

Издание Daily Mail сообщило, что инцидент произошел в Малаге на борту самолета, который должен был лететь в лондонский аэропорт Гатвик.

По словам свидетелей, пятеро родственников женщины привезли в кресле тело 89-летней женщины на борт самолета. Экипажу ее неподвижность и остутсвие признаков жизни объяснили же тем, что она заснула, потому что плохо себя чувствовала.

Однако незадолго до взлета они сообщили стюардессе, что женщина скончалась. Самолет, в итоге, развернули, и рейс был задержан на 12 часов.

Один из пассажиров даже утверждал, что слышал, как один из членов семьи сказал представителю экипажа: «Всё в порядке, мы же врачи».

Авиалайнер уже начал двигаться по рулежной дорожке к концу взлетно-посадочной полосы, но внезапно остановился непосредственно перед взлетом, когда члены экипажа, заподозрив неладное, поняли, что женщина мертва.