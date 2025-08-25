Семейный психолог назвал трех "тихих убийц" отношений. Как спасти семью?

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Опубликовано: 25.08.2025 12:18 , Обновлено: 25.08.2025

Согласно мнению экспертов, союзы редко рушатся из-за громких скандалов. Как правило, они медленно увядают под гнетом повседневного пренебрежения, недопонимания или непроговариваемой боли. Семейный психолог из США Джеффри Бернштайн (Jeffrey Bernstein) назвал трех "тихих убийц" отношений. По его словам, они могут показаться неочевидными на первый взгляд, но именно они "часто становятся причиной распада любви".

Джеффри Бернстайн — доктор философии, психолог и автор семи книг из СЩА. Получил премию «Выдающийся психолог» 2025 года от PSCP: The Psychology Network. Член Пенсильванской психологической ассоциации (США) с 1992 года.

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Накопленные претензии

По словам специалиста, первый «тихий убийца» — это накапливаемая обида.

В качестве примера он привел пару: Элли годами не могла избавиться от горечи, считая, что ее партнер Джейк ставит работу на первое место. При этом сам Джейк чувствовал, что его усилия по обеспечению семьи остаются непризнанными. Никто не произнес ни слова, пока Элли не взорвалась фразой: «Ты больше заботишься о своей работе, чем обо мне!». Это утверждение не было правдой, но ущерб был нанесен.

“Негодование растет в тени. Оно процветает на предположениях и неозвученных обидах”, — утверждает Бернштайн.

Психолог посоветовал: “Выпустите пар. Говорите о том, что беспокоит, пока это не стало токсичным. И умейте слушать — не чтобы ответить, а чтобы понять”.

Страх конфликта

Второй разрушитель, заявил эксперт, это боязнь конфликтов. Он привел пример: Саманте не нравилось, как ее партнер Лиам постоянно отвергал ее идеи. Но и завести разговор на эту тему она боялась, опасаясь ссоры. Вместо этого она копила раздражение, которое позже выливалось в пассивно-агрессивные колкости, вроде: «Давай ты решишь, раз уж ты всегда лучше знаешь».

Берштайн уверен: избегание конфликтов не защищает любовь, а, наоборот, разрушает ее. Он считает, что здоровый спор — это возможность для роста. Психолог порекомендовал начинать с малого, используя «Я-высказывания», а именно: «Я почувствовала себя неважно, когда ты отклонил мое предложение. Давай обсудим это?».

Нереалистичные ожидания

Третьим “тихим убийцей” профессионал назвал завышенные, нереалистичные ожидания от партнера. По его словам, кино навязало нам идею родственных душ, которые должна нас дополнять.

“Однако настоящие отношения — это сложная задача, и ожидание, что партнёр будет для вас всем, — верный путь к разочарованию”, — подчеркнул Берштайн.

Пример психолога - пара Маркус и Тесса. Он хотел, чтобы она была такой же предприимчивой, как его друзья, а она мечтала, чтобы он мог так же открыто делиться чувствами, как ее сестра. Оба чувствовали себя разочарованными, пока не осознали, что никто не может удовлетворить все их потребности.

“Противоядие? Цените то, что даёт вам партнёр, и развивайте другие отношения, чтобы заполнить пробелы”, — считает эксперт.

Как спасти отношения?

Чтобы остановить распад, необходимо работать над собой и своими реакциями, обратил внимание Берштайн. Для этого, по его мнению, чтоит проводить регулярные «проверки отношений», чтобы выплеснуть обиды и отпраздновать победы.

“Будьте благодарны — трудно обижаться на кого-то, когда вы действительно видите хорошее, что он приносит в вашу жизнь”, — дал еще один совет семейный психолог.

Он уверен: “Выведя этих тихих убийц на свет, вы дадите вашим отношениям шанс на выживание”.

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