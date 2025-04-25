🎥 Видео

Опубликовано: 25.04.2025 17:17 , Обновлено: 25.04.2025

Старую кирпичную трубу центральной котельной в Островце Гродненской области демонтировали эффектным способом — с помощью направленного взрыва. Новость об этом нечастом для белорусских райцентров событии разошлась по Сети. Журналисты Telegraf.news, в свою очередь, отыскали фото и видео.

Видео, опубликованное в том числе местным телеканалом «Твой Островец», запечатлело весь процесс: сначала — люди, наблюдающие за старой трубой, затем — взрыв у основания, и красно-белая громадина высотой в несколько десятков метров плавно «складывается» в намеченную зону, поднимая облако пыли.

Как рассказал журналистам заместитель председателя Островецкого райисполкома Никита Оленцевич, основная причина сноса — неудовлетворительное техническое состояние старой трубы. Работы по демонтажу проводил Республиканский отряд специального назначения «ЗУБР» МЧС.

Ппредседатель райисполкома Сергей Медзвецкас — в комментарии телеканалу разъяснил, почему был выбран именно взрывной метод. Рассматривались два варианта:

Ручная разборка . Поэтапно, сверху вниз. Плюсы: возможно, меньше пыли. Минусы: очень долго (от месяца до полутора) и дорого.

. Поэтапно, сверху вниз. Плюсы: возможно, меньше пыли. Минусы: очень долго (от месяца до полутора) и дорого. Метод взрыва . Плюсы: быстро и «значительно дешевле». По словам Медзвецкаса, благодаря работе специалистов МЧС удалось «сэкономить порядка 300 тысяч белорусских рублей». Подробности такой сметы он не привёл.

Снос старой трубы — часть плановых работ по модернизации котельной. Как пояснил Медзвецкас, на месте старой будет возведена новая металлическая труба (к этому приступят «в ближайшее время»), оснащённая современной системой контроля выбросов.

Труба вечером накануне сноса. Фото: ostr-jkh.lpy.by

При этом жители города не должны остаться без горячей воды. «Уже возведена временная труба, поэтому горячая вода в домах будет», — заверил глава района.