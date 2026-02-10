Сарказм, болтливость и не только. Психолог назвала 8 едва заметных признаков измены

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 10.02.2026 16:34 , Обновлено: 10.02.2026

Большинство людей, вступивших в серьёзные отношения и тем более - в официальный брак, свято верят в то, что точно сразу поймут, если их партнёр начнёт им изменять. Увы, реальность оказывается куда сложнее, а признаки измены могут оказаться куда тоньше и неоднозначнее, чем полагает глубоко влюблённый человек. Но если снять розовые очки и оценить поведение любимого без влюблённого флёра, можно заметить признаки, которые как минимум должны насторожить.

Своими опытом в разоблачении изменщиков с британской газетой Daily Mail поделилась семейный консультант Аннабель Найт, психолог и коуч по вопросам отношений, которая помогла сотням людей, столкнувшихся с проблемами в браке. По её словам, чаще всего к её услугам обращаются не те, кто уже столкнулся к семейной катастрофой (а именно так чаще всего воспринимается измена партнёра), а те, кого беспокоит постепенное ухудшение взаимопонимания и близости в браке.

Предположение о том, что супруги, согласившиеся на семейную терапию, невинны по умолчанию - ошибочно. Весь люди после измены (не только однократной, но и регулярной) редко готовы поставить крест на долгих супружеских отношениях и чаще всего пытаются скрыть свои “скелеты” от своей половинки. Но профессиональный психолог точно знает, куда и на что смотреть, чтобы вычислить того, кому есть что скрывать.

Вот восемь самых распространённых признаков, на которые Аннабель Найт посоветовала обратить внимание тем, у кого закрались сомнения в верности супруга или супруги.

1. Не даёт вставить слово

Если один из партнеров в разговорах с общими друзьями или родственниками (не говоря уже о беседе с психологом на сеансе семейной терапии) постоянно пытается “дополнить” слова своей второй половинки, это может быть тревожным звоночком. По словам Найт, это признак того, что человек хочет контролировать ход разговора или пытается сместить акценты и переключить диалог, представив окружающим своё видение вашего союза.

Своими “дополняющими комментариями”, постоянными оговорками человек может контролировать впечатление окружающих об их отношениях и даже влиять на точку зрения другого партнера на происходящие события . Особенно, если на его партнёре те самые пресловутые розовые очки.

2. Соглашается с каждым вашим словом

Возможно, вы даже обрадуетесь, если ваш ранее склонный к спорам или занимавший оборонительную позицию партнер начал принимать вашу точку зрения во время разногласий. Но это может быть классической тактикой отвлечения внимания, предупреждает психолог.

Жаркие семейные споры редко ограничиваются той темой, с которой они начались, поэтмоу чтобы избежать обсуждения неудобных вопросов, изменяющие партнеры могут предпочесть сдаться в самом начале - принять вашу точку зрения только для того, чтобы закончить ссору.

Если ваш партнер внезапно проявляет готовность к диалогу в “острых” разговорах, у вас должен возникнуть резонный вопрос: почему это вдруг он (или она) с такой готовностью пытается вам угодить?

3. Жалобы на “границы”

В наши дни терминология из области психологии прочно вошла в обиход: от «триггера» до «травмы» и всеми любимого слова «границы». Несмотря на то, что психологи не видят ничего плохого в том, чтобы устанавливать границы своих желаний в отношениях и отстаивать их, но в некоторых случаях “эксплуатация” этого термина может также служить сигналом.

Как отметила семейный консультант, когда кто-то начинает требовать нереалистичного уровня конфиденциальности под видом «личных границ» (например, не позволяет вам даже приближаться к своему телефону) - это может быть признаком того, что человек что-то скрывает.

4. Положительные эмоции

Положительные эмоции, по словам психолога, человеку скрывать сложнее, чем негативные. Наш организм социально запрограммирован на то, чтобы понимать, что негативные эмоции, такие как гнев и печаль, вызывают у людей дискомфорт, поэтому мы привыкли не проявлять их на публике.

Но сдержать положительные реакции сложнее, ведь они - социально поощряемые, их попросту незачем скрывать. И это может сыграть на руку тем, кто подозревает своего партнёра в измене.

Чтобы понять, какие темы заставляют напрячься вашего партнёра, психолог предлагает проследить, наоборот, за его положительными реакциями. Ваша жена выдыхает с облегчением и расслабляется, когда вы перестаёте обсуждать её очередную тренировку в спортзале? Возможно, именно это место - “полигон” её новой интрижки, поэтому рассказы о тренировках она воспринимает как поход по “минному полю” - только бы не упомянуть о новом привлекательном тренере.

5. Чрезмерные детали

Большинство полагает, что партнёр, которому есть что скрывать, будет молчать. Но на самом деле те, кто лжёт своим близким, наоборот, могут отличаться особой болтливостью и рассказывать слишком много.

Если ваш партнер слишком подробно все объясняет, придумывая замысловатые истории с деталями, которые вы можете подтвердить, чтобы объяснить, где он был или кому писал — это тревожный сигнал. Если вас буквально заваливают всё новой и новой информацией, ваш мозг будет сосредоточен на ее обработке, а не на поиске несостыковок в рассказе.

Поэтому подумайте, почему партнёр вас так бомбардирует фактами. Правда не требует такой же детальной поддержки, как ложь.

6. Сарказм

Профессиональные психологи всегда настороженно относятся к сарказму или шуткам во время сеансов. Это классическая тактика отвлечения внимания, позволяющая избежать обсуждения глубоких или неприятных эмоций, которые могут свидетельствовать в том числе об измене и показывают, что человек не воспринимает всерьез попытки наладить отношения. Это также относится к серьезным личным разговорам между партнёрами.

7. Раздувают из мухи слона

Хотя типичный образ изменщиков равнозначен злому, беспечному социопату, зачастую это просто трусливые люди, которые хотят получить удовольствие от новых отношений, но при этом не хотят терять стабильность долгосрочных отношений. Зачастую у них просто не хватает смелости разорвать старые отношения.

Чтобы оправдать свою неверность, изменщики часто выставляют своего партнера «плохим парнем», придумывая мнимые обиды, например, упрекая их в том, что те проводят слишком много времени с друзьями, а им не уделяют столько внимания.

Поэтому если один из партнеров постоянно пытается выставить другого злодеем, есть повод задумываться, что тот что-то скрывает.

8. Сдерживание эмоций

Ещё одним веским поводом задуматься, что человек что-то скрывает или боится о чем-то сказать - чрезмерная сдержанность партнёра.

В этом деле очень важен язык тела: напряженные мышцы, вздувшиеся вены или стиснутые челюсти, пристальный взгляд, не моргая и не переводя дыхания - всё это вполне себе повод для подозрений.

Психологи называют такое поведение “замирание” — классическое поведение, когда кого-то уличают во лжи. И если всякий раз, когда вы говорите своему супругу о его коллеге по работе, секретарше или новой знакомой из спортзала, а у него начинают вздуваться вены на руках - это верный повод внимательнее присмотреться к вашей половинке.