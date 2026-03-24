Самый старый человек на Земле курит и пьет по три чашки кофе в день в свои 118 лет

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Опубликовано: 24.03.2026 15:22 , Обновлено: 24.03.2026

Бразильские чиновники утверждают, что подтвердили 118-летний возраст Луиса Карлоса душ Сантуша. Если это на самом деле так, то мужчина – самый старый человек на Земле. Но возраст не мешает Луису курить и пить. А ещё у него есть интересное хобби.

Неприметный мужчина, проживающий в доме престарелых в Бразилии, любит складывать узоры из камней, не отказывает себе в ежедневном курении и пьет по три чашки кофе в день.

Чиновники утверждают, что смогли подтвердить свидетельство о рождении мужчины и что Луис Карлос душ Сантуш родился 15 февраля 1908 года. Ему было уже четыре года, когда затонул «Титаник», достаточно взрослым, чтобы купить пинту пива, когда Александр Флеминг открыл пенициллин, и достиг почтенного возраста 32 лет к моменту рождения своего соотечественника Пеле.

Изначально заявление властей о необычном возрасте Луиса было встречено с определенной долей скептицизма, но бразильская компания Rank Brazil, занимающаяся ведением учета данных, заявила, что подтвердила эти сведения, сопоставив его свидетельство о рождении с разрешениями на работу и медицинскими записями.

Долгожитель проживает в одном и том же доме престарелых, куда его привез священник в 1971 году, но он по-прежнему достаточно здоров, чтобы ходить, регулярно питается и даже сам скручивает себе сигареты.

Персонал заведения, где живет Луис, описывает его как «спокойного, сдержанного и безмятежного», прекрасно понимающего происходящее вокруг, пишет Daily Star.

Луис полностью нем, несмотря на отсутствие в медицинских записях сведений о каких-либо физических травмах или заболеваниях. При этом он принимает и реагирует на речь, кивая и качая головой.

Согласно документам, подтвержденным компанией Rank Brazil, Луис родился в небольшом городке Элои-Мендес на юге страны, где и проживает до сих пор.

Он, по всей видимости, работал фермером, и в документах описывается, что он «посвятил себя простой жизни в деревне». Он никогда не был женат и у него нет детей.

Удивительно, но Луис даже не принимает никаких лекарств, кроме витаминов, которые ему дают в соответствии со стандартным протоколом, и не страдает никакими хроническими заболеваниями, хотя и имеет «незначительные когнитивные нарушения».

Его распорядок дня организован. Луис завтракает в 7 утра, затем через два часа выпивает первую из трех чашек кофе, после чего обедает в 11, выпивает еще одну чашку кофе в 2, ужинает в 17, а последнюю чашку кофе выпивает в 19:30.

В интервью бразильскому телевидению одна из сиделок Луиса призналась, что даже во время пандемии COVID-19 Луис оставался совершенно здоровым и «предпочитает помогать другим», а не получать помощь.

Пока неизвестно, начали ли представители Книги рекордов Гиннесса процесс идентификации, хотя газета Daily Star обратилась к ним за комментарием по поводу этого заявления.