"Самый нелепый запрос" - Мама пожаловалась, что родственница потребовала сменить имя ее новорожденного сына. В чем причина?

Опубликовано: 25.04.2025 08:25 , Обновлено: 25.04.2025

Молодая мама поделилась своим удивлением и возмущением после того, как ей приказали изменить имя ее сына. Она заявила, что сестра мужа (золовка) назвала возмутительную причину, почему она должна это сделать.

Британка сказала твердое “нет” на настойчивую просьбу родственницы изменить имя новорожденного сына, а все потому, что та хотела дать его своему собственному ребенку.

32-летняя британская актриса (имя она решила скрыть) рассказала, что она со своим 34-летним гражданским мужем потратили все 9 месяцев ожидания на выбор имени сыну. В итоге они сошлись, что назовут его Лиамом Александером.

Однако всего через 24 часа после его рождения сестра мужа попросила поменять его имя, потому что она подумывала о том, чтобы использовать его для своего будущего ребенка, хотя никогда раньше об этом не упоминала.

Чтобы выразить свое разочарование, молодая мама написала в соцсети Reddit: “У сестры моего мужа Кэти двое детей, шестилетний Джеймс и четырехлетний Уильям, от ее мужа Майка, а у него есть 10-летняя дочь от бывшего брака”.

“Мы с партнером не могли определиться с именем для нашего сына до дня его рождения. Мне всегда нравилось имя Лиам, за его звучание и значение. И я была на седьмом небе от счастья, когда мой муж наконец-то согласился на одно из имен из моего списка”, - поведала свою историю женщина.

“Через 24 часа после рождения Лиама наши родственники пришли познакомиться с ним, золовка была одной из первых. Мы объявили ей имя ребенка, и ее немедленный ответ был таков: “О, мне всегда нравилось имя Лиам, но Майк не позволил мне использовать его для нашего первенца! Не могли бы вы изменить его? Может быть, назвать его Александром, как его первое имя? Так звучит приятнее!” - рассказала женщина о необычной просьбе.

Потрясенная требованием родственницы, мама твердо заявила, что не будет менять имя сына, но сочувствует тому, что та не может использовать его для своего первенца.

“Я думала, что на этом все закончилось, пока неделю спустя она не навестила нас дома и не заговорила об этом снова. Причина, по которой Майк не разрешил ей использовать это имя, заключается в том, что у его бывшей жены есть сын с таким именем”, - рассказала британка.

“Я сказала, что это не должно было помешать использовать имя, которое ей нравилось. Эти мальчики не знают друг друга, ходят в разные школы, носят разные фамилии и, по сути, живут отдельно от своей общей сводной сестры”, - уточнила свою позицию женщина.

“Я также сказал, что она все еще может использовать это имя в будущем, оно распространено”, - рассказала молодая мама.

Комментируя ее пост, один из пользователей написал: “Это, должно быть, самый нелепый запрос на смену имени, который я когда-либо видел на Reddit. По сути, она ревнует, потому что ей не разрешили использовать это имя. Это касается только ее и мужа. Ты не имеешь к этому никакого отношения”.

Другой подписчик добавил: “Это на редкость грубо - просить кого-то изменить имя своего ребенка, и даже если бы это было не так, вы сделали несколько совершенно правильных замечаний о том, что Кэти может, если захочет и ее партнер согласится, назвать будущего ребенка Лиамом”.

Третий пользователь сказал: “Это ни в малейшей степени не было разумной просьбой, и было невежливо даже спрашивать об этом. Нет предварительной договоренности, нет связи, нет ничего, что могло бы послужить причиной не давать это имя”.