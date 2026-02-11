Самолёт с 50 пассажирами аварийно сел в море
Во вторник, 10 февраля, пассажирский самолет компании StarSky Aviation Ltd совершил аварийную посадку недалеко от международного аэропорта Аден-Адде в Могадишо, Сомали, почти сразу после взлета. Самолет, перевозивший 50 пассажиров в Гуриэль и Галкайо, столкнулся с техническими неполадками примерно через 15 минут полета и попытался вернуться в Могадишо, где совершил аварийную посадку прямо в море.
На место происшествия прибыли спасатели, в том числе военнослужащие UNSOS (Служба поддержки ООН в Сомали) и AUSSOM (Миссия Европейского союза по наращиванию потенциала в Сомали). К счастью, погибших не было, а пострадавшие пассажиры были незамедлительно направлены на лечение.
Самолет, как видно на опубликованных кадрах, сел на мелководье у берега. Фотографии с места происшествия показывают, что рискованный маневр серьезно повредил самолет: правое крыло просто оторвалось от фюзеляжа.
«Мы с облегчением подтверждаем, что все пассажиры и члены экипажа в безопасности. Ведется расследование для выяснения причин технической неполадки, приведшей к аварийной посадке», — заявил представитель StarSky Хасан Мохамед Аден.
Представитель авиакомпании также высоко оценил действия пилота.
«Быстрые и спокойные решения пилота сыграли решающую роль в обеспечении безопасности всех, кто находился на борту. Мы хвалим его за то, как он справился с ситуацией», — добавил он.